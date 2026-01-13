Vượt Samsung, Apple dẫn đầu thị trường smartphone 2025

Với 20% thị phần, Apple dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu năm 2025, vượt qua Samsung với 19%.

Theo dữ liệu do công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố, Apple là hãng điện thoại có mức tăng trưởng cao nhất với lượng máy xuất xưởng tăng 10% so với 2024, gấp đôi mức 5% của Samsung. Xiaomi xếp ở vị trí thứ ba nhưng không tăng doanh số, trong khi Vivo, Oppo chia nhau hai vị trí tiếp theo với cùng 8% thị phần toàn cầu.

Thị phần các hãng điện thoại trong năm 2023, 2024 và 2025. Ảnh: Counterpoint

"Thành tích của Apple năm 2025 được thúc đẩy nhờ việc mở rộng thị trường và nhu cầu ngày càng tăng tại các thị trường mới nổi và thị trường quy mô vừa", nhà phân tích cấp cao Varun Mishra của Counterpoint cho biết.

Số liệu cũng cho thấy thành công của Apple nhờ đóng góp lớn của dòng iPhone 17 trong quý IV/2025 tại hàng loạt thị trường lớn. Doanh số iPhone 16 cũng thể hiện sự vượt trội ở nhiều khu vực như Nhật Bản, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Các chuyên gia nhận định, 2025 là năm nhiều người bắt đầu đến chu kỳ nâng cấp thiết bị sau giai đoạn đại dịch khó khăn. Theo báo cáo, trong quý IV/2025, Apple chiếm một phần tư tổng số thiết bị xuất xưởng toàn cầu, mức thị phần hàng quý cao nhất từ trước đến nay của hãng.

Năm qua, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu tăng 2% so với năm trước đó, đánh dấu năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp, theo Counterpoint là nhờ nhu cầu cao về thiết bị 5G ở các thị trường mới nổi, nhiều tùy chọn hỗ trợ tài chính giúp người dùng có thể tận dụng để sở hữu smartphone ở phân khúc khác nhau.

iPhone 17 Pro Max tại lễ ra mắt ở Apple Park tháng 9/2025. Ảnh: Tuấn Hưng

Kết quả khả quan năm 2025 cho thấy những mối lo ngại ban đầu về thuế quan của Mỹ chưa tác động đáng kể. Nửa đầu năm, các công ty đẩy mạnh sản xuất và vận chuyển hàng hóa để dự phòng nhưng thị trường không có nhiều biến động trong khi doanh số nửa cuối năm tương tự mức kỳ vọng.

Tuy nhiên, Counterpoint thận trọng khi nói về 2026 với nhiều biến số khó lường. "Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến suy yếu vào năm nay do tình trạng thiếu hụt chip nhớ DRAM/NAND và chi phí linh kiện tăng cao, khi các nhà sản xuất chip ưu tiên các trung tâm dữ liệu AI hơn là điện thoại thông minh", Tarun Pathak, Giám đốc nghiên cứu của Counterpoint, đánh giá.

Các nhà phân tích cho biết Apple và Samsung vẫn duy trì được đà phục hồi nhờ chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn so với phần còn lại, nhưng dự báo chung về thị trường có thể giảm khoảng 3% so với trước.

Tuấn Hưng