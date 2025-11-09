Vượt qua ung thư vú sau ghép thận

TP HCMNgười phụ nữ 40 tuổi từng ghép thận đã vượt qua ung thư vú nhờ phát hiện sớm và phẫu thuật nội soi, mở ra hy vọng cho người có nhiều bệnh nền.

Bệnh nhân, ở Tây Ninh, phát hiện bệnh thận từ năm 2018, ba năm sau ghép quả thận được em gái hiến. Tầm soát sức khỏe tháng 6/2024, chị tình cờ phát hiện tổn thương ở cả hai bên vú. Kết quả sinh thiết cho thấy tổn thương dạng nhú chưa ác tính nhưng có nguy cơ phát triển thành ung thư, vì vậy mỗi 3 tháng chị siêu âm, chụp nhũ ảnh và cộng hưởng từ để theo dõi.

Tháng 9/2025, hình ảnh cộng hưởng từ phát hiện tổn thương BIRADS 4a ở cả hai bên vú. Sinh thiết lần hai xác định chị bị ung thư vú tại chỗ giai đoạn sớm (giai đoạn 0) - cơ hội điều trị hiệu quả trước khi bệnh tiến triển.

Ngày 8/11, PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng Khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân được êkíp đa chuyên khoa hội chẩn và lập kế hoạch điều trị. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, loãng xương, viêm dạ dày và đang dùng thuốc chống thải ghép. Vì vậy, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật ít xâm lấn bằng cách mổ nội soi cắt tuyến vú hai bên, sinh thiết hạch lính gác mà không nạo hạch nách, đồng thời tái tạo ngực bằng túi độn.

Đây là kỹ thuật mới tại Việt Nam với đường mổ nhỏ 4 cm dưới nếp nách hai bên. Các bác sĩ tạo khoang, cắt tuyến vú hoàn toàn bằng nội soi và tái tạo ngực ngay lập tức. Phẫu thuật nhanh, ít đau, vết mổ ngắn, thẩm mỹ, vừa điều trị triệt để, vừa giữ được vẻ đẹp cho người phụ nữ. Bệnh nhân chỉ nằm viện 6 ngày để theo dõi và hồi phục.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trên thế giới, phẫu thuật ít xâm lấn trong tái tạo vú mới được áp dụng gần đây, đặc biệt ở các nước châu Á do thể tích tuyến vú nhỏ hơn phụ nữ phương Tây. Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai kỹ thuật này tại Việt Nam. Từ tháng 1/2023 đến 7/2024, Khoa Tuyến vú thực hiện 130 ca, với tỷ lệ thành công 96,15%. Riêng trường hợp này là bệnh nhân ghép thận đầu tiên được phẫu thuật và tái tạo cả hai bên vú theo phác đồ phối hợp nhiều kỹ thuật mới. Trong tương lai, bệnh viện dự kiến triển khai phẫu thuật robot cho tái tạo vú.

Tái khám sau hai tuần, bệnh nhân bày tỏ niềm vui và sự biết ơn với đội ngũ y bác sĩ. Chị cảm nhận sức khỏe bình thường, không còn dấu hiệu bệnh và lấy lại sự tự tin.

Ung thư vú giai đoạn 0 là giai đoạn sớm nhất, khi các tế bào ung thư chỉ xuất hiện trong ống dẫn sữa hoặc tiểu thùy, chưa xâm lấn mô xung quanh. Đây là dạng phổ biến nhất, chiếm khoảng 20% các ca ung thư vú mới. Thường không có triệu chứng rõ rệt, chỉ được phát hiện qua sàng lọc định kỳ. Nếu không điều trị, bệnh có thể tiến triển thành ung thư xâm lấn. Ngược lại, phát hiện sớm giúp tỷ lệ chữa khỏi gần 100%.

Điều dưỡng thay băng cho bệnh nhân sau mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị đa mô thức được áp dụng, gồm phẫu thuật, hóa - xạ trị, liệu pháp trúng đích và miễn dịch. Việc hội chẩn giữa các chuyên khoa đặc biệt quan trọng với bệnh nhân có nhiều bệnh nền, nhằm lựa chọn phác đồ an toàn và hiệu quả. Hiện nay, phẫu thuật ít xâm lấn, bao gồm nội soi và robot, là lựa chọn ưu tiên cho ung thư vú giai đoạn sớm, giúp người bệnh ít đau, hồi phục nhanh, vết mổ thẩm mỹ và giữ tự tin.

Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi nên tầm soát định kỳ, chụp nhũ ảnh và khám vú kịp thời. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần đến ngay bệnh viện có chuyên khoa ung bướu để được chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Lê Phương