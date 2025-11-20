Vượt qua Salah, Hakimi giành Bóng Vàng châu Phi

MoroccoVượt qua Mohamed Salah và Victor Osimhen, Achraf Hakimi trở thành hậu vệ đầu tiên trong lịch sử giành giải Cầu thủ hay nhất châu Phi.

Trong gala trao giải tại thành phố Rabat tối 19/11, Hakimi vẫn đang chấn thương nên phải tập tễnh, dùng nạng tới địa điểm tổ chức. Khi lên nhận giải từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch LĐBĐ châu Phi (CAF) Patrice Motsepe, hậu vệ 27 tuổi cũng phải nhảy lò cò để tránh ảnh hưởng vết thương bàn chân trái.

Hakimi phát biểu trong gala trao giải thưởng bóng đá châu Phi tại Rabat, Morocco tối 19/11/2025. Ảnh: Yahoo

Hakimi cảm thấy vinh dự và tự hào khi nhận được giải thưởng này. "Giải thưởng này không chỉ dành cho tôi, mà cho tất cả những người đàn ông và phụ nữ mạnh mẽ ở châu Phi, những người nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ", hậu vệ Morocco nói thêm.

Hakimi trở thành hậu vệ đầu tiên giành giải này, kể từ khi CAF bắt đầu trao năm 1992. Những chủ nhân giải thưởng trước đây đều là tiền đạo hoặc tiền vệ. Trong đó Yaya Toure và Samuel Eto'o cùng giữ kỷ lục bốn lần được vinh danh. Trong những cầu thủ còn thi đấu, Mohamed Salah và Sadio Mane có thành tích tốt nhất với hai lần giành giải.

Việc Hakimi được vinh danh năm nay đã được dự đoán từ trước, bởi Salah và Osimhen đều không tới gala. Ngôi sao Ai Cập đăng ảnh ở nhà cùng con gái Makka sáng cùng ngày.

Hakimi vừa trải qua mùa giải 2024-2025 rực rỡ, khi anh góp công lớn vào cú ăn ba lịch sử của PSG. Hậu vệ 27 tuổi kết thúc mùa giải với 11 bàn thắng và 16 kiến tạo. Anh còn được chọn vào đội hình tiêu biểu FIFPro, cũng như Champions League. Điểm trừ duy nhất là thất bại ở chung kết FIFA Club World Cup 2025 trước Chelsea.

Trên mạng xã hội, không ít người cho rằng Salah xứng đáng giành giải thưởng này hơn. Tiền đạo Liverpool ghi 34 bàn, kiến tạo 23 lần trong 52 trận mùa trước, giúp đội nhà vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng xét về thành tích tập thể, Hakimi nhỉnh hơn khi giành Champions League.

Hoàng An