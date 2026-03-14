Vượt ở khe hẹp, người đi xe máy bị xe bồn cán qua

Quảng NinhNgười đàn ông đi xe máy tạt qua đầu xe tải, vướng vào một xe máy chở hàng và ngã ra đường, hôm 13/3.

Tình huống giao thông: Trên đường quốc lộ đông phương tiện hỗn hợp, xe bồn, xe tải và xe máy phủ kín bề rộng con đường. Xe máy do một người đàn ông điều khiển ở lề phải tìm cách để vượt lên, khi các xe đang đi khá chậm vì vừa qua khỏi ngã tư đèn tín hiệu.

Vượt ở khe hẹp, người đi xe máy bị xe bồn cán qua Video: CTV

Người này lách qua khe hẹp giữa xe tải và một xe máy của người giao hàng để vượt lên. Tuy vậy, không gian hẹp, xe máy vướng vào thùng chở hàng và mất kiểm soát. Xe loạng choạng, nhao lái sang trái, ngã vào gầm ở khoảng giữa thân xe bồn, giữa trục bánh trước và sau. Người này bị bánh sau xe bồn cán qua, chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Người đi xe máy không vượt xe ở khoảng trống hẹp, đặc biệt khi cạnh xe tải, xe bồn hoặc xe container cũng như các xe máy phải chở hàng. Chỉ vượt khi đủ khoảng cách và tầm nhìn thông thoáng.

Với người chở hàng, cần đảm bảo yêu cầu về khổ giới hạn như quy định theo luật. Cụ thể, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024: môtô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3 m, vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5 m theo thiết kế của nhà sản xuất; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 2 m.

Nguyên Vũ