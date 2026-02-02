Vượt nửa vòng trái đất để uống bia với bạn thân lần cuối

Ông Bob Walker vượt 22.000 km từ Indonesia đến Scotland để uống bia và nói lời tạm biệt người bạn thân bị bệnh nặng giai đoạn cuối.

Ngày 16/1, Bob Walker, 67 tuổi, đã bay từ Indonesia đến Scotland để gặp người bạn thân Peter Gould sau khi Gould được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Ông dành vài giờ để uống bia cùng bạn trước khi trở lại Indonesia vào 18/1.

Hai người gặp nhau lần đầu vào hơn 40 năm trước khi cùng làm kỹ sư hàng không ở Papua New Guinea vào những năm 1980. Dù sống ở các quốc gia khác nhau trong phần lớn cuộc đời, họ vẫn giữ liên lạc suốt nhiều năm. Sau đó, hai người lại gặp nhau tại Anh - nơi cả hai cùng làm việc ở sân bay Manchester - và gia đình họ cũng trở nên thân thiết.

"Không có nhiều cơ hội để thực sự nói lời tạm biệt với ai đó vì vậy tôi phải làm điều này", ông nói.

Gould (trái) và Walker cùng uống bia tại Scotland hôm 17/1. Ảnh: Fox

Walker còn dành thời gian tìm và mang theo South Pacific Lager - loại bia hai người từng uống ở Papua New Guinea cách đây 40 năm. Biết câu chuyện cảm động của Walker, một người quen đã tặng ông miễn phí một hộp 6 lon bia.

Sáng 17/1, hai người bạn ngồi bên nhau tại Scotland, cùng uống loại bia yêu thích và ôn lại kỷ niệm về những năm tháng làm việc, du lịch và xây dựng gia đình. Gould chia sẻ sự xúc động trước hành động của người bạn.

"Ông ấy không cần phải làm điều này, tôi thực sự biết ơn", ông nói, cho biết đã khuyên bạn khỏi mất công nhưng Walker vẫn đến.

Con gái của Gould, Amanda, cho biết chuyến thăm là bất ngờ lớn. Cô thậm chí không chắc Walker có thể đến Scotland vì một số vấn đề thủ tục. Cha cô có rất nhiều người bạn trên thế giới và hầu hết đều liên lạc qua điện thoại, riêng Walker bay tới tận nơi.

Hình ảnh cha đoàn tụ với người bạn lâu năm đã mang lại sự an ủi cho cả gia đình Amanda và tạo nên một khoảnh khắc khiến họ nhớ mãi. Walker trở về Indonesia vào ngày hôm sau. Ông nói khoảng cách và thời gian không phải vấn đề so với việc được gặp trực tiếp bạn mình lần cuối.

Hoài Anh (Theo Fox, SWNS)