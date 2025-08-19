Vượt Hyundai, Ford vào nhóm ba hãng bán nhiều xe nhất Việt Nam

Hết tháng 7, doanh số lũy kế của Ford đạt hơn 22.000 chiếc, tăng 20% so với cùng kỳ 2024, trong khi Hyundai bán hơn 20.000 chiếc, giảm 13%.

Phục hồi nhẹ ở tháng 6 nhưng nhu cầu tiêu thụ ôtô của người Việt chững lại ở tháng 7. Doanh số của hầu hết các hãng đều giậm chân tại chỗ hoặc giảm nhẹ khiến tăng trưởng của toàn ngành một lần nữa đi ngang.

Lượng bán của các thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các hãng nhập khẩu, Hyundai và VinFast trong tháng 7 đạt 46.819 xe, giảm nhẹ gần 2% so với tháng liền kề.

Do VinFast không công bố số liệu tháng 7/2024 nên chưa đánh giá được mức tăng trưởng của hãng này. Còn doanh số VAMA, các hãng nhập khẩu và Hyundai sau 7 tháng đạt tổng cộng 222.567 xe, tăng 15% so với cùng kỳ 2024. Cộng thêm VinFast, toàn thị trường tiêu thụ 301.112 xe.

Về vị thế các hãng, VinFast vẫn duy trì thị phần lớn nhất thị trường, còn Toyota là hãng xe động cơ đốt trong bán chạy nhất. Nhưng sự bứt phá đáng chú ý nhất thuộc về Ford.

Doanh số của Ford tính đến hết tháng 7 ở mức 22.293 xe, tăng 20% so với cùng kỳ 2024. Ở chiều ngược lại, Hyundai giảm 13%, doanh số chưa đạt mức 21.000 xe.

Ford đang có những năm bán hàng tốt nhất lịch sử tại Việt Nam. Doanh số Ford tại dải đất hình chữ S đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Các mẫu xe như Ranger, Everest, Territory, Transit đều thuộc nhóm bán chạy nhất phân khúc.

Sức hút suy giảm của Santa Fe, Creta, đóng góp nhỏ dần của i10, Accent khiến doanh số Hyundai trên đà suy giảm. Điều này cũng tương tự với Kia, thương hiệu đang được phân phối với Trường Hải.

Những mẫu từng là chủ lực như Seltos, Sonet, Morning, K3 không còn giữ được vị thế như trước góp phần khiến doanh số Kia giảm liên tiếp hai năm gần đây. Xu hướng thoái trào của xe Hàn ngày càng hiện rõ tại Việt Nam.

Mẫu Territory 2025 tại sự kiện ra mắt ở Hà Nội hôm 15/8. Ảnh: Lương Dũng

Những hãng Nhật như Mitsubishi, Honda, Mazda ở nhóm giữa bảng xếp hạng doanh số. Sức bán hàng của các hãng dựa vào một vài sản phẩm chủ lực. Ví dụ, trọng trách doanh số Mitsubishi thuộc về hai nhân tố "X" là Xforce và Xpander. Mazda có gà đẻ trứng vàng CX-5. Còn Honda phụ thuộc vào sức hút của City và CR-V.

Suzuki, Peugeot, Isuzu là những thương hiệu có doanh số thấp nhất. Riêng Peugeot, hãng phân phối là Thaco định vị thương hiệu Pháp ở phân khúc cận cao cấp, giá của hầu hết sản phẩm đều không dành cho số đông. Trong khi Suzuki và Isuzu vẫn sống nhờ vào mảng xe thương mại hơn là xe con.

Thị trường ôtô Việt Nam còn nhiều hãng xe khác, đặc biệt số lượng lớn từ Trung Quốc như BYD, MG, Geely, Omoda... Tuy nhiên, các hãng này không công bố số liệu bán hàng.

Thành Nhạn