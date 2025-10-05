Vượt đường sắt, ôtô bán tải bị tàu hỏa tông văng xuống ruộng

Nghệ AnÔtô bán tải vượt qua đường dân sinh có biển cảnh báo ở phường Trường Vinh, bị tàu hàng tông văng xuống ruộng, tài xế bị thương nặng, sáng 5/10.

Khoảng 7h, ôtô bán tải biển Nghệ An do một nam tài xế điều khiển chạy trên đường liên huyện đoạn qua phường Trường Vinh. Khi đến lối đi dân sinh tự mở qua đường sắt thuộc khối Vinh Mỹ, tài xế cố lái xe vượt qua dù tàu hàng đang đến gần.

Đúng lúc đó, tàu hàng số hiệu AH2 đầu máy 610 kéo 21 toa tuyến TP HCM - Hà Nội chạy tới, tông trúng ôtô. Cú va chạm mạnh khiến xe bán tải văng xuống ruộng, cách vị trí ban đầu khoảng 3-4 m. Tài xế bị thương nặng, được tổ công tác trên tàu và người dân đưa ra khỏi cabin, đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn, sáng 5/10. Ảnh: Hùng Lê

Hiện trường cho thấy ôtô lật ngửa giữa ruộng, phần đầu biến dạng nặng. Vụ tai nạn khiến tàu hàng AH2 phải dừng khẩn cấp, chậm 44 phút so với biểu đồ chạy tàu.

Theo lãnh đạo ga Vinh, lối đi dân sinh này rộng khoảng 4 m, có cắm biển cảnh báo và được thu hẹp bằng hàng cọc bêtông chắn một phần đường. Sáng nay, "tài xế không chấp hành biển báo, cố vượt qua nên xảy ra tai nạn".

Bảy tháng đầu năm, Nghệ An ghi nhận 7 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 2 người chết, 6 người bị thương. Địa bàn có 171 điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, gồm 73 đường ngang (23 có gác, 37 cảnh báo tự động, 13 chỉ có biển báo) và 98 lối đi tự mở.

Đức Hùng