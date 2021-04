Vượt biên sang Trung Quốc kiếm chồng

Bà Rịa - Vũng TàuĐược tại ngoại khi là bị can đường dây đưa người vượt biên trái phép, Nguyễn Thị Thanh Linh, 21 tuổi, trốn sang Trung Quốc kiếm chồng.

Linh ngụ thị xã Phú Mỹ, bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt tại An Giang, theo quyết định truy nã về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, ngày 5/4.

Nguyễn Thị Thanh Linh tại Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Bình.

Theo cơ quan điều tra, tháng 3/2020, Linh tham gia đường dây đưa phụ nữ vượt biên sang Trung Quốc lấy chồng do Đặng Ngọc Diện (39 tuổi, ngụ Bình Phước) cầm đầu. Theo thỏa thuận Linh và cô gái khác khi sang bên kia biên giới kết hôn thành công sẽ được 50 triệu đồng, người môi giới hưởng 5-10 triệu đồng.

Hơn một tháng sau, vì không có người lấy, Linh trở về nước và bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố, cho tại ngoại. Đến tháng 11/2020, cô này bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã.

Linh khai đã vượt biên sang Trung Quốc tiếp tục kiếm chồng, đến giữa tháng 1 về xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang sống với bạn trai đến khi bị bắt.

Quang Bình