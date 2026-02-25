Thanh HóaTrời mưa, đường trơn trượt chiếc xe Zace phóng nhanh vượt ẩu mất lái lao thẳng xuống ruộng hôm 22/2 tại Vĩnh Lộc.

Vượt ẩu ôtô mất lái lao xuống ruộng Video: CTV

Tình huống giao thông: Mưa lớn đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, chiếc xe màu đen phóng nhanh lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt lên. Tránh một xe máy ở hướng ngược chiều ôtô này nhao lái lao xuống ruộng lộn nhiều vòng. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Trong điều kiện thời tiết không tốt các phương tiện nên giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn lớn hơn với các xe khác, đặc biệt không phóng nhanh vượt ẩu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn như tình huống trong video.

Về luật, trong trường hợp này, phía ngược chiều có xe đối diện đang đi tới nên không được phép vượt. Nghị định 168/2024 quy định, ôtô vượt ở nơi cấm vượt sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu hành vi này gây tai nạn bị phạt 20-22 triệu, trừ 10 điểm giấy phép.

Dưới đây là một hành vi tương tự, ô tô vượt ẩu khi xe máy ngược chiều đi tới và gây tai nạn:

Vượt ẩu ôtô đâm bay hai người đi xe máy Tai nạn ngày 22/10/2025 tại quốc lộ 14C, xã Thọ Long, Thanh Hóa. Video: CTV

Nguyên Vũ