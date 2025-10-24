Thanh HóaLấn làn, lái xe màu đỏ đâm bay hai người đi xe máy rẽ phải từ nút giao hôm 22/10 tại quốc lộ 14C.

Vượt ẩu ôtô đâm bay hai người đi xe máy Video: CTV

Tình huống giao thông: Chiếc xe cỡ A phóng nhanh lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt qua xe có gắn camera hành trình, đoạn qua quốc lộ 14C xã Thọ Long (xã Bắc Lương, Thọ Xuân cũ). Tới nút giao hai người đi xe máy rẽ phải nhập vào đường chính bị ôtô đâm mạnh. Hai nạn nhân bị đâm văng, xe máy bay ra xa. Xe màu đỏ lao thêm một đoạn rồi dừng lại trước gốc cây. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phóng nhanh vượt ẩu nhất là tại khu đông dân cư. Đặc biệt, cấm vượt ở nơi phía trước có nút giao. Nghị định 168/2024 quy định, ôtô vượt ở nơi cấm vượt sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu hành vi này gây tai nạn bị phạt 20-22 triệu, trừ 10 điểm giấy phép.

Trong khi đó với xe máy, khi chuyển hướng, từ đường nhỏ nhập vào đường lớn cần giảm tốc độ, dừng lại quan sát nếu có biển Stop. Việc lao ra nhanh như trường hợp trong video, lại khuất tầm nhìn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Nguyên Vũ