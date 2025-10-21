Vượt ẩu, ôtô bị xe container đâm xoay ngang

Hải PhòngTạt đầu xe container để vượt lên qua khe hẹp, chiếc xe con bị đâm xoay ngang, hôm 20/10 tại Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Vượt ẩu, xe con bị xe container đâm xoay ngang Video: Bảo Lê

Tình huống giao thông: Chiếc xe con từ làn trong len qua khe hẹp tạt đầu xe container để chuyển làn vượt lên. Khoảng cách không đủ an toàn để vượt, chiếc xe con bị đâm xoay ngang và bị xe container đẩy đi một đoạn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi chuyển làn vượt lên ngoài việc có tín hiệu xin đường chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Khi không đủ khoảng cách an toàn không nên vượt, nhất là khi vượt qua những chiếc xe lớn như container nhiều điểm mù, khó khăn trong việc phanh gấp xử lý tình huống bất ngờ.

Nguyên Vũ