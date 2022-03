Vượt 700 km đưa gạo đến với trẻ nghèo ĐBSCL

BEST Express kết thúc hành trình phía Nam của mình bằng chuyến xe quay về xã Tân Phú Trung, Củ Chi (TP HCM), chạm đến những trẻ em hoàn cảnh đáng thương giữa đô thị náo nhiệt.

“Chúng tôi đã nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ từ các nhân viên trong hệ thống dịch vụ trên toàn quốc và sớm triển khai chương trình để kịp thời giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Đội ngũ BEST Express sẽ tiếp tục lên đường, mang ‘Cơm no đến trường’ chạm đến nhiều trẻ em hơn nữa, góp phần cải thiện cuộc sống, để các em an tâm học tập, hướng đến tương lai tươi sáng”, đại diện BEST Express chia sẻ.