Vương Vũ - 'vua võ thuật' đa tình

Tài tử Vương Vũ, được mệnh danh "Vua võ thuật" màn ảnh Hoa ngữ thời kỳ đầu, trải qua nhiều cuộc tình sóng gió.

Nghệ sĩ qua đời hôm 5/4 tại bệnh viện ở Đài Loan, thọ 80 tuổi, ba con gái của ông với vợ đầu lo hậu sự cho cha. Theo Chinatimes, bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, sinh thời, Vương Vũ nhiều lần thành tâm điểm chú ý vì chuyện đời tư.

Vương Vũ tại Liên hoan phim Busan tại Hàn Quốc năm 2015. Ảnh: Chosun

Vợ đầu tiên của Vương Vũ là Lâm Thúy (1936-1995) - ngôi sao màn bạc Hong Kong thập niên 1950-1960. Hai người quen nhau khi đóng chung phim, bấy giờ Lâm Thúy đã kết hôn với đạo diễn Tần Kiếm, có con trai. Hôn nhân giữa Lâm Thúy - Tần Kiếm không hạnh phúc vì đạo diễn mê cờ bạc, thua lỗ dẫn đến phá sản, phải bán nhà trả nợ.

Vương Vũ phải lòng đồng nghiệp hơn ông tám tuổi, theo đuổi người đẹp, khiến Tần Kiếm ghen tuông, tức giận. Đạo diễn từng công khai chỉ trích Vương Vũ xen vào hôn nhân của ông. Nhưng Vương Vũ và Lâm Thúy kiên quyết ở bên nhau. Minh tinh từng tổ chức họp báo, công khai giấy tờ chứng minh bà từng giúp Tần Kiếm trả khoản nợ 300.000 HKD do ông thua cờ bạc.

Năm 1969, Lâm Thúy - Vương Vũ thành hôn, bất chấp ồn ào dư luận. Từ đó, nữ diễn viên ít đóng phim, sinh ba con gái. Họ ly dị năm 1975.

Vương Vũ, Lâm Thúy và con gái đầu lòng. Ảnh: Next Magazine

Một năm sau, Vương Vũ vướng tin đồn hẹn hò Lâm Thanh Hà - "ngọc nữ" làng giải trí. Một số nguồn tin nói Lâm Thanh Hà chủ động theo đuổi đàn anh. Mối quan hệ thu hút quan tâm của truyền thông và khán giả, Lâm Thanh Hà nhận nhiều chê bai vì yêu đàn ông qua một đời vợ, có ba con riêng. Theo Appledaily, cuộc tình tan vỡ do cha mẹ Lâm Thanh Hà phản đối dữ dội.

Năm 1981, Vương Vũ đi bước nữa với Vương Khải Trinh - một tiếp viên hàng không. Giai đoạn này, ông dần ít đóng phim, chuyển sang đầu tư, kinh doanh, từng thua lỗ hàng trăm triệu HKD. Vương Khải Trinh nguội lạnh tình cảm với chồng, đòi ly hôn nhưng Vương Vũ không ký đơn.

Sau đó, Vương Khải Trinh hẹn hò người đàn ông tên Trương Chiêu, khiến Vương Vũ tức giận, từng lên truyền hình bêu xấu vợ. Năm 1999, nam diễn viên yêu cầu cảnh sát cùng ông đi bắt quả tang vợ "gian dâm" với người khác, kiện Vương Khải Trinh ra tòa. Sự việc gây rúng động làng giải trí bấy giờ. Sau đó, đôi bên hòa giải, Vương Vũ và Vương Khải Trinh ly dị sau 18 năm cưới.

Trải qua hai cuộc hôn nhân ồn ào, Vương Vũ dần kín tiếng hơn. Năm 70 tuổi, nghệ sĩ làm nhiều fan bất ngờ khi tiết lộ yêu cô gái kém ông 40 tuổi. Vương Vũ kể hai người có ý định kết hôn nhưng bất thành vì cha mẹ của cô gái phản đối, mối tình chỉ kéo dài bốn tháng.

Vương Vũ trong phim "Độc tí đao vương" Vương Vũ trong phim "Độc tí đao vương". Video: Bilibili

Truyền thông Hoa ngữ gọi Vương Vũ là "Vua võ thuật" phong lưu, đa tình. Ông sinh ở Thượng Hải, hồi nhỏ hiếu động nên được cha mẹ gửi đi học Karate. Sau đó, Vương Vũ được công ty phim Thiệu Thị Huynh Đệ phát hiện, mời đóng Độc tí đao (1967), từ đó vang danh châu Á. Ông còn nổi tiếng qua Kim Yến Tử, Giang hồ kỳ hiệp, Độc tí đao vương, Long hổ đấu, Bá vương quyền... Thập niên 2000, ông đóng Võ hiệp, Huyết trích tử, Thất hồn... Ngoài diễn xuất, Vương Vũ còn làm đạo diễn.

Nghệ sĩ tham gia hơn 60 phim võ thuật, hành động, được mệnh danh "Độc tí đao vương" - phỏng theo nhân vật giỏi võ, bị mất một tay của ông trong phim cùng tên. Trước khi Lý Tiểu Long gia nhập làng phim, Vương Vũ là sao võ thuật được trả cát-xê cao nhất, có sức ảnh hưởng phòng vé hàng đầu Hong Kong.

Hình tượng đại hiệp một tay của Vương Vũ thành huyền thoại dòng phim võ thuật. Ảnh: Next Magazine

Sau khi Vương Vũ qua đời, đạo diễn Lý An nói: "Với nhiều fan điện ảnh như tôi, anh Vương Vũ đại diện cho không khí điện ảnh một thời đại. Nhớ phim của anh, nhớ khí phách đại hiệp của anh". Theo Lý An, Vương Vũ không những xây dựng tiêu chuẩn của một siêu sao võ thuật mà còn là người tiên phong trong trong thể loại phim quyền cước. Các tác phẩm của Vương Vũ ảnh hưởng tới Lý An cũng như nhiều nhà làm phim phương Tây. Đạo diễn Quentin Tarantino từng nói Vương Vũ là một trong đạo diễn tiêu biểu nhất, giàu sức sáng tạo nhất của dòng phim võ hiệp.

Hôm 5/4, trên Weibo, Thành Long tưởng nhớ Vương Vũ: "Nghe tin anh mất vào tiết Thanh minh, một bậc thầy võ hiệp nữa ra đi. Ngành phim sẽ ghi nhớ cống hiến của anh với phim quyền cước. Nhớ anh, mong anh yên nghỉ".

Nghinh Xuân