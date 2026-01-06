Vương Tổ Hiền: 'Tôi sống thanh thản'

Diễn viên Hong Kong Vương Tổ Hiền cho biết từng mắc bệnh trầm cảm, dần tìm lại được sự bình yên nhờ tín ngưỡng.

Theo Zaobao, diễn viên 59 tuổi nói trải nghiệm của bản thân tại tọa đàm về Đông y diễn ra ở California, Mỹ hôm 5/1. Giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, cô không cảm thấy hạnh phúc, từng bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Sau khi tiếp xúc với Phật giáo và Đông y, cô dần thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, không còn bất an, có được sự thanh thản. Khi đó, Vương Tổ Hiền cảm thấy cuộc đời sang trang mới.

Diễn viên Vương Tổ Hiền tuổi gần 60. Ảnh: Weibo

Diễn viên thích cuộc sống hiện tại hơn thời đóng phim, trước đây cô sinh hoạt không điều độ vì công việc. Sau khi quay Mỹ lệ Thượng Hải năm 2004, Tổ Hiền quyết định ngừng đóng phim, ẩn cư ở Canada. Diễn viên cho rằng đây là sự dừng lại đúng lúc, vừa đủ để cô lưu lại kỷ niệm đẹp với khán giả.

Hiện cô chú trọng giữ sự tĩnh lặng trong tâm hồn, rèn luyện sức khỏe, làm cho đời sống tinh thần phong phú. Diễn viên mở một tiệm cứu ngải (còn gọi là liệu pháp Ngải, Hơ ngải) tại Canada, cho biết đây sẽ là công việc gắn bó với cô tới khi không còn sức lực.

Vương Tổ Hiền thời trẻ. Ảnh: Next Apple

Người đẹp gia nhập làng phim năm 17 tuổi, được mệnh danh "ngọc nữ" nhờ vẻ trong trẻo và khí chất cổ điển. Thập niên 1980-1990, cô thuộc nhóm minh tinh hàng đầu Hong Kong, nổi tiếng tại nhiều nước châu Á với các phim Thiện nữ u hồn, Thanh Xà, Đông thành tây tựu, Phan Kim Liên: Tiền thế kim sinh, Thần bài.

Vẻ đẹp Vương Tổ Hiền trên màn ảnh Vẻ đẹp Vương Tổ Hiền trên màn ảnh. Video: Bilibili

Vương Tổ Hiền từng hẹn hò ca sĩ Tề Tần, lên kế hoạch tổ chức hôn lễ ở Tây Tạng nhưng hủy hôn vì phát hiện Tề Tần có con riêng với bạn gái cũ, bị người này kiện không chu cấp cho con. Thập niên 1990, hình tượng "ngọc nữ" của Vương Tổ Hiền sứt mẻ khi cô lộ chuyện yêu Lâm Kiến Nhạc - doanh nhân giàu có, đã có vợ.

Theo Appledaily, bấy giờ, doanh nhân chiều chuộng Tổ Hiền, tặng người đẹp biệt thự ở đường Kotewall Road trị giá 13 triệu HKD (38,5 tỷ đồng). Mối quan hệ chấm dứt năm 1996, ông Lâm được cho là phải lòng nữ diễn viên khác.

Như Anh (theo Zaobao, Appledaily)