Vương Tổ Hiền gây sốt khi dùng mạng xã hội

Minh tinh Hong Kong Vương Tổ Hiền hút triệu fan sau khi đăng video 7 giây về dung mạo hiện tại lên mạng xã hội.

Diễn viên tạo tài khoản Douyin hôm 28/1, đăng hình ảnh cô mặc áo ấm, đội mũ che khuất đôi mắt. Sau một ngày, Vương Tổ Hiền thu hút hơn 1,3 triệu người theo dõi. Video đầu tiên của cô nhận hơn 190.000 bình luận, hơn 158 nghìn người chia sẻ.

Trang HK01 nhận xét diễn viên giữ sức hút, sự chú ý của nhiều khán giả dù không hoạt động ở làng giải trí hơn 20 năm. Một số nguồn tin cho biết Tổ Hiền có ý định livestream, giao lưu với fan nhiều hơn.

Vương Tổ Hiền gây sốt với video 7 giây Tổ Hiền gây chú ý khi sử dụng mạng xã hội. Video: Douyin

Cô ngừng đóng phim, định cư ở Canada từ năm 2004. Năm ngoái, diễn viên mở tiệm cứu ngải (còn gọi là liệu pháp Ngải, Hơ ngải), cho biết đây sẽ là công việc gắn bó với cô tới khi không còn sức lực.

Người đẹp gia nhập làng phim năm 17 tuổi, được mệnh danh "ngọc nữ" nhờ vẻ trong trẻo và khí chất cổ điển. Thập niên 1980-1990, cô thuộc nhóm minh tinh hàng đầu Hong Kong, nổi tiếng tại nhiều nước châu Á với các phim Thiện nữ u hồn, Thanh Xà, Đông thành tây tựu, Phan Kim Liên: Tiền thế kim sinh, Thần bài.

Tại tọa đàm về Đông y diễn ra ở California, Mỹ hồi tháng 1, minh tinh nói giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, cô không cảm thấy hạnh phúc, từng bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Sau khi tiếp xúc với Phật giáo và Đông y, cô dần thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, không còn bất an, có được sự thanh thản. Khi đó, Vương Tổ Hiền cảm thấy cuộc đời sang trang mới.

Vương Tổ Hiền thời trẻ. Ảnh: HK01

Vương Tổ Hiền từng hẹn hò ca sĩ Tề Tần, lên kế hoạch tổ chức hôn lễ ở Tây Tạng nhưng hủy hôn vì phát hiện Tề Tần có con riêng với bạn gái cũ, bị người này kiện không chu cấp cho con. Thập niên 1990, hình tượng "ngọc nữ" của Vương Tổ Hiền sứt mẻ khi cô lộ chuyện yêu Lâm Kiến Nhạc - doanh nhân giàu có, đã có vợ.

Vẻ đẹp Vương Tổ Hiền trên màn ảnh Vẻ đẹp Vương Tổ Hiền trên màn ảnh. Video: Bilibili

Theo Appledaily, bấy giờ, doanh nhân chiều chuộng Tổ Hiền, tặng người đẹp biệt thự ở đường Kotewall Road trị giá 13 triệu HKD (38,5 tỷ đồng). Mối quan hệ chấm dứt năm 1996, ông Lâm được cho là phải lòng nữ diễn viên khác.

Như Anh (theo HK01, Appledaily)