Vương Thiên Nhất: 'Đứa trẻ trừ yêu nay trở thành yêu quái'

Trung QuốcKỳ thủ từng được coi là "Vua cờ tướng" Vương Thiên Nhất lần đầu lên tiếng từ khi nhận án tù gần 3 năm vì mua bán độ.

Hôm nay, bài đăng mang tiêu đề "Thư xin lỗi" của Vương Thiên Nhất xuất hiện trên trang cá nhân của anh ở Weibo. Trong thư, kỳ thủ có biệt danh "Người ngoài hành tinh" nói về sự sụp đổ của bản thân bằng giọng văn khiêm nhường, xen lẫn cay đắng.



"Trên bàn cờ, tôi từng khí thế ngút trời", anh viết. "Nhưng ngoài bàn cờ, vì kiêu ngạo và nông nổi, tôi dần đánh mất sự kính trọng và tỉnh táo".

Kỳ thủ cờ tướng Vương Thiên Nhất. Ảnh: Baidu

Thiên Nhất giải thích rằng chính sự tự cao cùng những dồn nén sau nhiều năm chịu lời dị nghị đã khiến anh trượt sâu vào vòng xoáy ganh đua tiêu cực với đối thủ. "Khi ấy, tôi tự ru ngủ bản thân rằng: 'Đây chỉ là chuyện ngầm, ai trong giới cũng làm cả thôi'. Nhưng đến khi mọi việc sáng tỏ, tôi mới phải đối diện với sự thật. Dù lý do có phức tạp thế nào, hành vi của tôi đã vượt qua giới hạn của cả pháp luật lẫn đạo đức".



Từ 2014 đến 2023, Vương Thiên Nhất luôn giữ vị trí số một Trung Quốc. Nhưng cơ quan điều tra xác nhận anh đã hối lộ tổng cộng 942.000 nhân dân tệ (3,4 tỷ đồng) để mua độ trong 22 ván, đồng thời nhận hối lộ 116.000 tệ (421 triệu đồng) trong hai ván khác.



Từ giải cá nhân toàn quốc 2012 đến Giáp Cấp Liên Tái 2020, ít nhất 7 danh hiệu vô địch của anh bị nghi giành được bằng tiền thay vì tài năng. Hàng chục kỳ thủ khác dính liên đới, nhiều người bị cấm thi đấu trọn đời hoặc nhận án tù. Trong đó, Thiên Nhất lĩnh án 2 năm 9 tháng tù giam.



"'Đứa trẻ trừ yêu cuối cùng lại trở thành yêu quái' có lẽ là hình ảnh cô đọng nhất trong sự nghiệp của tôi", anh tự ví bản thân trong thư. "Tôi chỉ mong những người đi sau lấy câu chuyện này làm bài học, biết giữ mình trong lời nói và hành động, đừng lặp lại sai lầm mà tôi đã phạm. Mong làng cờ sớm lấy lại được sự trong sáng và niềm tin vốn có".

Tâm thư của Thiên Nhất còn có ý trách móc những nhân vật trong làng cờ, mà anh không nêu tên. Kỳ thủ 36 tuổi nhấn mạnh rằng một số người lợi dụng dư luận để tẩy trắng bản thân, đồng thời cho biết anh đã "nhận ra sự phức tạp của lòng người" trong quá trình điều tra. Thông điệp này có khả năng nhắm vào Hồng Trí, kỳ thủ kiên quyết không nhận tội hàng tháng trời trong cuộc điều tra. Dù cuối cùng, Hồng Trí cũng bị kết án gần 3 năm tù.



Vương Thiên Nhất cũng cho biết anh đã từ bỏ danh xưng "Vua cờ tướng", sau vụ này. Giờ đây, anh chỉ còn lại một niềm tin nhỏ nhoi: "Con người mà các bạn sẽ thấy, sẽ là phiên bản tốt hơn của chính tôi".

Sinh năm 1989 tại Bắc Kinh, Vương Thiên Nhất được xem là kỳ thủ cờ tướng vĩ đại nhất thế hệ của anh, từng bốn lần vô địch Trung Quốc và ba lần vô địch thế giới, với biệt danh "Người ngoài hành tinh". Năm 2024, Vương bị Liên đoàn Cờ tướng Trung Quốc cấm thi đấu trọn đời vì dính bê bối mua bán độ, khép lại sự nghiệp lừng lẫy và bi kịch của một thiên tài.

Xuân Bình tổng hợp