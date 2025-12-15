Vương phi Kate vào top 'Biểu tượng thời trang vĩnh cửu'

Vương phi Anh Kate Middleton là một trong số gương mặt được tôn vinh nhờ phong cách thời trang thanh lịch vượt thời gian.

Vogue Anh công bố danh sách 50 người mặc đẹp năm nay, trong đó Vương phi Kate được xếp vào nhóm Biểu tượng thời trang vĩnh cửu, bên cạnh nhiều tên tuổi như Alexa Chung, Victoria Beckham. Đây là những nhóm người định hình văn hóa, giúp đưa thời trang Anh lên bản đồ thế giới. Phong cách mỗi người khác nhau, nhưng đều mang đặc điểm chung là có tầm ảnh hưởng bền vững và dễ nhận biết.

Danh sách bình chọn những người mặc đẹp nhất được Vogue thực hiện thường niên vào cuối năm. Các nhà phê bình của tạp chí thời trang lớn nhất thế giới chọn lựa trên nhiều tiêu chí như phong độ, giá trị thông điệp qua các bộ trang phục, cách phối thẩm mỹ. Năm nay, lần đầu Vogue xếp các ngôi sao mặc đẹp theo từng hạng mục như Phong cách đột phá, Phong cách lập dị.

Nhan sắc Vương phi Kate Middleton ở tuổi 43. Ảnh: Instagram Kate Middleton Royal

Tạp chí cho rằng sự ủng hộ của Vương phi xứ Wales có thể thay đổi hướng đi của một thương hiệu. Cô luôn chủ động trong việc lựa chọn trang phục và tự mình thực hiện nhiều khâu. Theo People, cô không có kế hoạch thuê stylist dù trợ lý cá nhân kiêm stylist lâu năm Natasha Archer đã rời cung điện từ đầu năm nay. "Bây giờ Vương phi Kate tự tin đến mức biết chính xác trang phục nào phù hợp với mình và cái nào thì không", nguồn tin nói với People.

Từ khi bước vào hoàng gia Anh năm 2011 đến nay, Vương phi Kate Middleton được nhiều tạp chí và chuyên gia thời khen ngợi có gu mặc thanh lịch, tinh tế. Cô thường ưu tiên những thiết kế vừa tôn lên vóc dáng vừa phù hợp với quy tắc ăn mặc khắt khe của hoàng gia.

Khoảnh khắc thời trang của Kate Middleton năm 2022 Phong cách thời trang của Vương phi Kate Middleton. Video: Harper's Bazaar

Một điểm nổi bật trong phong cách của cô là khả năng kết hợp thời trang cao cấp và bình dân. Cô thường chọn các thương hiệu danh tiếng như Alexander McQueen, Catherine Walker lẫn các nhãn hàng phổ biến như Zara, Reiss, Boden, giúp diện mạo vừa sang trọng vừa dễ tiếp cận với công chúng.

Các món đồ cô mặc thường "cháy hàng", thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và ảnh hưởng tới thiết kế của các hãng. Vương phi còn góp phần thúc đẩy xu hướng thời trang bền vững khi thường xuyên tái sử dụng đồ cũ trong nhiều sự kiện.

Họa Mi (theo Vogue)