Vương phi Kate Middleton và con gái Charlotte cùng trình diễn bản piano "Holm Sound" mở màn chương trình Giáng sinh của cung điện Kensington.

Tiết mục của vương phi và công chúa là phần mở màn chương trình hòa nhạc Together at Christmas, được công chiếu trên kênh iTV ngày 24/12. Đại diện cung điện Kensington cho biết ghi hình màn trình diễn vào một tuần trước đó tại lâu đài Windsor.

Theo CNN, Holm Sound là bản nhạc yêu thích của mẹ con vương phi, thường được cả hai biểu diễn tại nhà. Nhạc phẩm do nhà soạn nhạc Scotland Erland Cooper sáng tác dành tặng mẹ, phát hành năm 2020.

Vương phi Kate và công chúa Charlotte song tấu piano Vương phi Kate, 43 tuổi, và con gái Charlotte, 10 tuổi, cùng chơi bản "Holm Sound". Video: Instagram/ The Prince and Princess of Wales

Màn song tấu hiện có hơn 3,5 triệu lượt xem trên Instagram, khoảng 250.000 lượt thích sau vài tiếng đăng tải. Nhiều khán giả bày tỏ xúc động trước khung cảnh ngọt ngào của hai mẹ con. Có người cho rằng công chúa Charlotte thừa hưởng tài năng âm nhạc của mẹ. Trước đây, Vương phi xứ Wales nhiều lần thể hiện kỹ năng chơi piano như trong buổi hòa nhạc Giáng sinh năm 2021, chung kết kết cuộc thi Eurovision 2023.

Together at Christmas là sự kiện mừng Giáng sinh do Vương phi Kate chủ trì hàng năm. Năm 2021, chương trình diễn ra lần đầu để tri ân các cá nhân có đóng góp tích cực tại địa phương trong thời kỳ dịch covid-19. Năm nay, buổi hòa nhạc được ghi hình tại Tu viện Westminster, London (Anh), ngày 5/12. Chủ đề lần này là tôn vinh "tình yêu dưới mọi hình thức", vinh danh những người đã tận tụy, tình nguyện dành thời gian để giúp đỡ cộng đồng và mọi người xung quanh.

Hai mẹ con Vương phi Kate trong buổi diễn mở màn chương trình hòa nhạc. Ảnh: Kensington Palace

Một số nghệ sĩ trong nước tham gia biểu diễn như Hannah Waddingham, Griff và Katie Melua. Chương trình còn có sự góp mặt của Hoàng tử William, minh tinh Kate Winslet, diễn viên Chiwetel Ejiofor với vai trò diễn giả. Hai người con còn lại của vợ chồng vương phi - hoàng tử George, 12 tuổi, và hoàng tử Louis, bảy tuổi - cũng đến dự cùng nhiều thành viên hoàng gia và gia đình ruột thịt của Kate.

Giới truyền thông nhận định Vương phi Kate đang dần trở lại với các nhiệm vụ hoàng gia sau khi được chẩn đoán ung thư vào tháng 3/2024. Từ thời điểm đó, cô chỉ xuất hiện trước công chúng vài lần trong quá trình điều trị. Đến tháng 9/2024, cô hoàn tất liệu trình hóa trị và cho biết tình trạng sức khỏe cải thiện đáng kể từ tháng 1 năm nay.

Phương Thảo (theo CNN, People)