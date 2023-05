Vương phi Kate và con gái diện đồ đôi ở lễ đăng quang Vua Charles III

LondonVương phi Kate Middleton và con gái Charlotte đeo băng đô hình cây cỏ tại lễ đăng quang Vua Charles III, chiều 6/5 (giờ Hà Nội).

Công nương Kate Middelton cùng chồng con tới dự lễ đăng quang Vua Charles III Vương phi Kate Middelton cùng chồng con tới Tu viện Westminster, dự lễ đăng quang Vua Charles III, ngày 6/5. Video: AFP

Sau nhiều lựa chọn, Vương phi quyết định không đội vương miện. Chiếc băng đô trên tóc cô do Jess Collet hợp tác nhà mốt Alexander McQueen thực hiện. Món trang sức bằng bạc đính pha lê, tạo hình lá cây hai tầng. Công chúa Charlotte cũng đeo băng đô giống mẹ nhưng chỉ có một tầng.

Theo People, việc không đội vương miện thể hiện sự đổi mới và linh hoạt của Vương phi Kate. Cây bút Lauren Kiehna của The Court Jeweler - chuyên trang về trang sức của hoàng gia Anh - nói với People: "Gần như mọi phụ nữ hoàng gia đều đội vương miện trong lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II năm 1953, nhưng thời thế đã thay đổi sau 70 năm".

Hai mẹ con Vương phi cùng mặc đầm của Alexander McQueen bằng lụa crepe màu ngà. Đầm của Kate Middleton thêu hình hoa hồng, cây kế, hoa thủy tiên vàng và cỏ ba lá - những biểu tượng của bốn quốc gia tạo nên Vương quốc Anh. Để tưởng nhớ mẹ chồng, Kate Middleton đeo đôi bông tai ngọc trai và kim cương của công nương Diana. Theo Harper's Bazaar, Vương phi Kate diện áo choàng theo yêu cầu của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla.

Trang phục của vợ chồng vương phi và các con mang tông xanh dương chủ đạo. Ảnh: AFP

Theo Vogue, trang sức nổi bật nhất của cô là chiếc vòng cổ George VI Festoon. Thiết kế được Vua George VI đặt làm lần đầu năm 1950 cho con gái lớn và người thừa kế của ông, Công chúa Elizabeth. Nhà vua lúc bấy giờ đã yêu cầu Garrard, thợ kim hoàn hoàng gia, đặt 105 viên kim cương từ kho của hoàng gia thành chiếc vòng cổ.

Năm 1953, Nữ hoàng Elizabeth II đã tháo 10 viên kim cương để rút ngắn chiều dài của chiếc vòng. Trong suốt năm tháng trị vì, bà nhiều lần đeo món trang sức, từ các chuyến thăm cấp nhà nước tại Đức, Hà Lan và Malta, đến Lễ Khai mạc Quốc hội năm 2012, tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước tại Cung điện Buckingham năm 2018. Vogue nhận định việc Kate chọn đeo lại chiếc vòng cổ này trong lễ đăng quang của bố chồng thể hiện ý nghĩa tôn vinh lịch sử và hướng tới tương lai.

Vương phi đeo dây chuyền của Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Reuters

Lễ đăng quang của Vua Charles III có ý nghĩa sâu sắc đối với Vương phi Kate, Thái tử William và ba con: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Thái tử William là người thừa kế ngai vàng và Hoàng tử George theo sau cha mình ở vị trí thứ hai trong hàng kế vị. Theo Telegraph, Hoàng tử George cũng làm nên lịch sử với tư cách là nhà vua tương lai trẻ nhất có vai trò chính thức trong lễ đăng quang của ông nội. Cậu mặc áo khoác dài màu đỏ tươi, các chi tiết trang trí màu vàng ánh kim. Áo chẽn và áo gilet bằng lụa satin màu ngà, kết hợp quần len và ủng. Bản gốc của bộ đồng phục này do nhà may lâu đời của London - Ede & Ravenscroft - thực hiện dưới thời trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II. Trang phục đã được chỉnh sửa kịp cho sự kiện trọng đại.

Lễ đăng quang của Vua Charles III bắt đầu lúc 11h hôm nay (17h giờ Hà Nội) tại Tu viện Westminster, thủ đô London. Buổi lễ do Tổng giám mục Canterbury Justin Welby chủ trì, với sự tham dự của hơn 2.000 khách mời. Katy Perry, Lionel Ritchie, Take That, Andrea Bocelli, Freya Ridings... tham gia biểu diễn tại hòa nhạc sau sự kiện. Thủ tướng Anh Rishi Sunak mô tả lễ đăng quang của Vua Charles III "thể hiện sự tự hào về lịch sử, văn hóa và truyền thống" của Anh và "không quốc gia nào khác trên thế giới có thể tạo ra màn trình diễn rực rỡ như vậy".

Họa Mi

Theo Harper's Bazaar