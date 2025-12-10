Vương phi Kate tỏa sáng với 5 vương miện đắt giá

Trong tiệc chiêu đãi Tổng thống Đức ngày 3/12 tại lâu đài Windsor, Vương phi Kate Middleton gây chú ý cùng chiếc vương miện Oriental Circlet. Theo People, đây là chiếc vương miện thứ năm được Vương phi Kate đội và cũng là chiếc lớn nhất cô sử dụng từ trước tới nay. Ảnh: The Prince and Princess of Wales

Trang sức này được chế tác năm 1853 cho cố Nữ hoàng Victoria dưới sự chỉ đạo của chồng bà, thân vương Albert. Vương phi Kate được cho là chọn đội Oriental Circlet để tôn vinh khách mời, vì thân vương Albert là người Đức. Thiết kế đính 2.600 viên kim cương và hồng ngọc. Cố Hoàng hậu Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon và cố Nữ hoàng Elizabeth từng đội vương miện này.