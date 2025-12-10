Vương phi Kate tỏa sáng với 5 vương miện đắt giá

Trong tiệc chiêu đãi Tổng thống Đức ngày 3/12 tại lâu đài Windsor, Vương phi Kate Middleton gây chú ý cùng chiếc vương miện Oriental Circlet. Theo People, đây là chiếc vương miện thứ năm được Vương phi Kate đội và cũng là chiếc lớn nhất cô sử dụng từ trước tới nay. Ảnh: The Prince and Princess of Wales
Trang sức này được chế tác năm 1853 cho cố Nữ hoàng Victoria dưới sự chỉ đạo của chồng bà, thân vương Albert. Vương phi Kate được cho là chọn đội Oriental Circlet để tôn vinh khách mời, vì thân vương Albert là người Đức. Thiết kế đính 2.600 viên kim cương và hồng ngọc. Cố Hoàng hậu Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon và cố Nữ hoàng Elizabeth từng đội vương miện này.
Tháng 11/2023, cô gây chú ý khi đội chiếc vương miện Strathmore Rose hiếm thấy của hoàng gia. Ảnh: Pinterest
Theo People, vương miện hoa hồng đã không được nhìn thấy kể từ năm 1930, là một phần trong bộ sưu tập của Vương mẫu hậu Elizabeth - mẹ Nữ hoàng Elizabeth II. Theo nhà chế tác The Court Jeweler, món trang sức là quà cưới của cha khi vương mẫu hậu kết hôn với Hoàng tử Albert. Cha mẹ của bà đã mua nó từ Catchpole & Williams ở London. Theo cuốn The Queen's Diamonds, món đồ này được chế tác vào cuối thế kỷ 19. Các bông hoa có thể được tháo rời và đeo như trâm cài.
Sau Vương mẫu hậu Elizabeth, Vương phi Kate Middleton là người thứ hai sử dụng. Nữ hoàng Elizabeth II thừa kế chiếc vương miện từ mẹ năm 2002 nhưng bà chưa bao giờ đội nó trước công chúng trong suốt cuộc đời.
Chiếc vương miện được cô đội nhiều nhất là Lover's Knot trị giá 1,3 triệu USD (34,2 tỷ đồng). Ảnh: i-Images/Pool
Thiết kế được đặt làm cho Nữ hoàng Mary năm 1913, đính kim cương và 19 viên ngọc trai trên khung bạc và vàng. Sau đó, nó được truyền lại cho Nữ hoàng Elizabeth và bà trao lại cho con dâu - Công nương Diana.
Nhờ Công nương Diana, Lover's Knot đã trở thành một trong những món trang sức nổi tiếng nhất của hoàng gia Anh. Theo Vogue, có thông tin cho rằng nó nặng tới mức cố công nương từng bị đau mỗi khi đội. Sau khi bà ly hôn Thái tử Charles, vương miện được trả lại cho Nữ hoàng Elizabeth II và hiện được trao cho Vương phi Kate.
Bên cạnh Lover's Knot, trong những dịp trang trọng như tiệc chiêu đãi nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cô đội vương miện Lotus Flower (Hoa Sen). Ảnh: SplashNews
Là một trong những món trang sức lãng mạn nhất do Garrard chế tác cho Hoàng gia Anh, Vương miện Hoa Sen được thực hiện năm 1923 cho Nữ hoàng Elizabeth II. Thiết kế lấy cảm hứng từ biểu tượng Ai Cập - hoa sen, nạm 590 viên kim cương, trong đó 99 viên cắt kiểu hoa hồng, ba viên ngọc trai - loại đá quý tiêu biểu của phong cách Art Deco.Con gái út của Nữ hoàng Elizabeth II được trao Lotus Flower từ năm 1959 trước khi kết hôn với Antony Armstrong-Jones. Bà đội nó thường xuyên trong suốt cuộc đời, từ những năm 1960 cho đến đầu những năm 1990. Vương phi Kate bắt đầu đội nó từ năm 2015.
Trong ngày cưới, vương phi Kate Middleton đội vương miện Cartier Halo Tiara. Ảnh: thecourtjeweller
Thiết kế ra đời năm 1936, khi Hoàng tử Albert, Công tước xứ York, mua làm quà tặng cho vợ - Vương mẫu hậu Elizabeth, ba tuần trước khi ông lên ngôi Vua George VI. Trang sức có 16 vòng xoắn, đính 739 viên kim cương cắt kiểu brilliant và 149 viên kim cương baton.
Năm 1944, bà tặng Vương miện Halo cho con gái Elizabeth II. Nhưng công chúa chưa bao giờ đội nó và tặng lại cho em gái Margaret. Sau khi cưới, bà Margaret thường đội Lotus Flower, cất Halo vào kho. Từ năm 1967 đến 1973, Công chúa Anne đã đội chiếc vương miện này. Cho đến năm 2011, nó mới lại được nhìn thấy trên đầu của Vương phi Kate.
Sao Mai