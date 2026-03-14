Vương phi Kate thay đổi lối sống sau khi mắc ung thư

AnhSau biến cố sức khỏe, Vương phi Kate "ý thức và thận trọng hơn rất nhiều" trong chế độ sinh hoạt hàng ngày, đồng thời chủ động hạn chế đồ uống có cồn.

Trong chuyến thăm chuỗi các cơ sở kinh doanh dọc bờ sông Thames tại London hôm 12/3, Vương phi 44 tuổi chia sẻ cởi mở về sự thay đổi trong lối sống kể từ sau biến cố sức khỏe, theo Tatler. Xuất hiện tại Công ty bia Southwark, hoàng hậu tương lai, người từng trải qua quá trình hóa trị vào năm 2024, từ chối lời mời thưởng thức bia và rượu táo của chủ cơ sở. "Kể từ khi nhận chẩn đoán bệnh, tôi không còn sử dụng nhiều đồ uống có cồn nữa", cô nói trong lúc trải nghiệm rót bia tại quầy, cho biết bản thân hiện phải "ý thức và thận trọng hơn rất nhiều" trong chế độ sinh hoạt hàng ngày.

Đây không phải lần đầu tiên Kate nói về hành trình chống chọi với bệnh tật. Trong chuyến thăm Bệnh viện Charing Cross tại London hồi tháng 1, cô có cuộc trò chuyện với đội ngũ nhân viên y tế và các bệnh nhân đang điều trị hóa trị. Khi một tình nguyện viên nhắc đến việc bệnh nhân phải lưu lại viện "nhiều giờ đồng hồ" để truyền hóa chất, cô khẽ đáp: "Tôi hiểu". Vương phi quay sang nắm tay chồng và nói thêm: "Chúng tôi hiểu điều đó".

Trong một cuộc trò chuyện khác, cô cũng tâm sự với một tình nguyện viên rằng hóa trị có thể là một "trải nghiệm đầy ám ảnh". Cô cho hay với một bệnh nhân đang phải đối mặt với sự khắc nghiệt của hóa trị, thái độ chăm sóc và sự thấu cảm của đội ngũ nhân viên y tế mới chính là "liều thuốc" quý giá nhất.

Vương phi Kate vẫy chào và nhận hoa từ người hâm mộ khi tham gia sự kiện cùng chồng, Thái tử William, dọc bờ sông Thames tại London hôm 12/3. Ảnh: GC Images

Trước đó, vào tháng 3/2024, Vương phi Kate xác nhận mắc ung thư, căn bệnh được phát hiện sau một cuộc phẫu thuật vùng bụng. Suốt năm đó, cô phải tạm gác lại phần lớn các nghĩa vụ hoàng gia để tập trung hồi phục, cho đến tháng 9/2024 mới chính thức hoàn tất quá trình hóa trị. Đầu năm 2025, sau chuyến thăm bất ngờ tới Bệnh viện Royal Marsden, Kate cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi căn bệnh của mình đã bước vào giai đoạn thuyên giảm. Chuyến thăm cũng là dịp xác nhận rằng cô từng điều trị tại đây trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Vương phi sau đó trở lại với lịch trình công việc đều đặn hơn, đồng thời cởi mở về những thách thức trong giai đoạn hậu điều trị ung thư. Tâm sự trong chuyến thăm Bệnh viện Colchester vào tháng 7/2025, cô cho biết: "Bạn luôn phải cố tỏ ra dũng cảm và giữ thái độ bình tĩnh, nhẫn nại suốt quá trình trị liệu. Khi việc điều trị kết thúc, ta thường có tâm lý rằng mình đã ổn và có thể lập tức quay trở lại cuộc sống bình thường nhưng thực tế thì giai đoạn sau đó mới thực sự khó khăn".

Với cô, hành trình tìm lại "trạng thái bình thường mới" vô cùng gian nan, giống như một chuyến tàu lượn đầy thăng trầm và không êm ả như kỳ vọng.

Hôm 4/2, nhân Ngày Thế giới Phòng chống Ung thư, Vương phi Kate công bố một thông điệp video nhằm bày tỏ sự đồng cảm và sát cánh cùng cộng đồng những người đang chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Cô cho hay hành trình chiến đấu với ung thư không bao giờ là một đường thẳng mà luôn đan xen giữa khoảnh khắc sợ hãi, kiệt sức nhưng cũng có những khoảnh khắc tìm thấy sức mạnh, lòng nhân ái và sự kết nối tâm hồn sâu sắc. "Ngày hôm nay là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự chăm sóc, thấu hiểu và hy vọng. Xin hãy tin rằng bạn không đơn độc", Vương phi nói.

Kate là thành viên thứ hai của Hoàng gia Anh được thông báo mắc ung thư. Điện Buckingham trước đó cho biết Vua Charles được chẩn đoán mắc căn bệnh này trong lúc điều trị chứng phì đại tuyến tiền liệt vào tháng 1/2024.

Bình Minh (Theo Tatler, People, Hello Magazine)