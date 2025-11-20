LondonVương phi Anh Kate Middleton lần đầu dự sự kiện sau hai năm điều trị bệnh ung thư.

Thái tử và Vương phi xứ Wales đến buổi biểu diễn Royal Variety thường niên tại Royal Albert Hall tối 19/11. Cả hai diện trang phục nhung đồng điệu. Bà Kate Middleton mặc váy nhung xanh lá cổ chữ V, ông William chọn áo khoác tuxedo, thắt nơ đen.

Vương phi Kate tái xuất thảm đỏ sau 2 năm vắng bóng Vợ chồng Thái tử William đến tham dự sự kiện. Video: Royal Family Channel

Theo People, lần thứ sáu họ tham dự sự kiện này và là lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ kể từ tháng 11/2023. Từ đó tới nay, vương phi chỉ xuất hiện vài lần trước công chúng sau khi thông báo đang điều trị ung thư. Tháng 9/2024, bà Kate hoàn thành hóa trị và cho biết bệnh tình đã thuyên giảm từ tháng 1.

Vương phi Kate Middleton diện đầm nhung đồng điệu giày cao gót, phối trang sức đá quý. Ảnh: AFP

Nhiều người nhận xét vương phi đã lấy lại được vẻ rạng rỡ như thời trước. Cô cũng được các tạp chí thời trang như Vogue, Elle khen giữ vững phong độ thời trang, thường xuyên ghi điểm trong mỗi lần xuất hiện. Phong cách của bà Kate Middleton được nhận xét duyên dáng, thanh lịch, cập nhật xu hướng.

Royal Variety là hoạt động gây quỹ, hỗ trợ các chuyên gia trong ngành giải trí đang gặp khó khăn. Năm 2024, tổ chức đã thành lập một đội ngũ chuyên trách hỗ trợ sức khỏe tâm thần - mục tiêu mà vợ chồng thái tử đều ưu tiên trong công việc hoàng gia.

Việc tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật Hoàng gia đã trở thành truyền thống của các thành viên kể từ khi Vua George V trở thành người bảo trợ trọn đời của Tổ chức từ thiện Hoàng gia năm 1921.

Họa Mi (theo People)