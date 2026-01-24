Vương phi Kate Middleton tự thiết kế áo khoác

Vương phi Anh Kate Middleton diện áo do cô thiết kế trong chuyến đi ở Scotland.

Vương phi kết hợp áo khoác cùng áo cổ lọ màu xanh hải quân, chân váy Johnstons of Elgin x Le Kilt 1.695 USD (44,4 triệu đồng), bốt da lộn Gianvito Rossi khi tới thăm Học viện Curling Quốc gia hôm 21/1. Theo tờ Telegraph, cô lên ý tưởng thiết kế, sau đó hợp tác thương hiệu Johnstons of Elgin và nhà may Chris Kerr để tạo nên họa tiết kẻ tartan, may thành áo dáng dài với hai hàng cúc, bo chun ở eo.

Vương phi Kate Middleton và Hoàng tử William đến thăm xưởng dệt Radical Weavers ở Stirling, Scotland. Ảnh: Kensington Palace

Vương phi Kate Middleton thường sử dụng trang phục và trang sức để thể hiện sự ủng hộ những nơi cô đến thăm. Việc cô chọn mặc chiếc áo khoác tự thiết kế và đặt may riêng không chỉ tôn vinh chất liệu mà còn cả kỹ thuật may đo của Anh.

Sau chuyến đến học viện, cô còn tới Radical Weavers, một xưởng dệt và tổ chức từ thiện ở Stirling chuyên quảng bá nghề dệt vải tartan. Vương phi được người dân chào đón nồng hậu. Khi chuẩn bị lên xe, cô bất ngờ chạy lại đám đông đang vẫy gọi, bắt tay với người hâm mộ và nhận một bó hoa cẩm chướng đỏ.

Vương phi Kate Middleton chạy đến giao lưu với người dân Vương phi Kate Middleton giao lưu với người dân. Video: Instagram Catherine Princess of Wales

Theo People, hình ảnh Vương phi Kate chạy trên đôi bốt gây sốt trên mạng xã hội. Khán giả thể hiện sự thích thú khi nhìn thấy hình ảnh ngẫu hứng hiếm gặp của cô. Một số người cho biết xúc động trước sự nhiệt tình của Vương phi.

Vương phi xứ Wales nổi tiếng với phong cách thân thiện trong các chuyến giao lưu với người dân. Tháng 1/2025, khi đoàn xe đang rời nhà máy dệt kim Corgi ở Ammanford, cô yêu cầu dừng xe để tiến đến gặp một bé gái ba tuổi ở bên đường.

Họa Mi (Theo Pagesix)