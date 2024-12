Vương phi Kate Middleton theo đuổi mốt nơ

Trong buổi lễ chào đón Quốc vương Qatar - Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani - và vợ hôm 3/12 tại Anh, cô chọn áo đỏ rượu và mũ quý tộc đính nơ.

Năm nay, do điều trị ung thư, cô không tham dự sự kiện nhiều. Nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô đều mang trang phục hoặc phụ kiện gắn nơ - xu hướng hot được thế giới ưa chuộng.

Bethan Holt, tác giả cuốn The Duchess of Cambridge: A Decade of Modern Royal Style, nói với People: "Nơ là phụ kiện lâu đời, được sử dụng theo nhiều cách. Nhưng năm nay, Kate đã biến nó thành món đồ thời thượng trở lại theo cách riêng. Tôi đoán cô ấy đang thử tái chế đồ theo cách bền vững hơn".