Vương phi Kate chi hơn 72.000 USD mua sắm thời trang năm 2023

Vương phi Kate Middleton cắt giảm chi tiêu quần áo, phụ kiện thời trang trong năm nay với mức hơn 72.000 USD.

Vương phi Kate tổ chức buổi lễ hát mừng Giáng sinh 2023 Vương phi Kate diện phong cách tối giản ở buổi lễ hát mừng Giáng sinh 2023, hồi đầu tháng 12. Video: Royal Family

Theo PageSix, năm nay, Kate Middleton chi 72.433 USD (1,7 tỷ đồng) cho quần áo và phụ kiện mới, ít hơn 47.163 USD (1,1 tỷ đồng) so với năm ngoái. Hoàng gia Anh cho biết vương phi muốn thắt chặt chi tiêu, giảm bớt những thứ không cần thiết trong thời kỳ suy thoái, hướng đến lối sống tiết kiệm, bền vững.

Từ đầu năm tới nay, Công nương xứ Wales tham gia các sự kiện nhiều hơn năm ngoái, trong khi giảm mua đồ mới, ưu tiên mặc lại đồ cũ. Một thống kê của Telegraph cho biết cô xuất hiện 123 lần trước công chúng, năm 2022 là 90 lần.

Năm nay, tủ đồ của cô có một số món đắt tiền, như váy dạ hội Jenny Packham 3.820 USD (92,7 triệu đồng), váy Erdem 4.191 USD (101,7 triệu đồng). Đôi lúc, cô chọn trang phục bình dân, như blazer Zara dưới 100 USD (2,4 triệu đồng).

Chủ đề trang phục của vương phi Kate Middleton cũng đang được hâm nóng sau khi trailer The Crown mùa cuối tiết lộ buổi gặp gỡ đầu tiên của Kate Middleton (Meg Bellamy đóng) và Hoàng tử William (Ed McVey thủ vai) thời sinh viên. Khi ấy, Kate catwalk với váy xuyên thấu trong một chương trình thời trang từ thiện tại Đại học St. Andrews năm 2002.

Trailer 'The Crown 6' Trailer "The Crown" 6. Video: Netflix

Theo PageSix, mẫu đầm xuyên thấu vương phi Kate từng mặc thực ra là một chiếc chân váy, được cô biến tấu để trình diễn. Món trang phục này thuộc dự án The Art of Seduction, do nhà thiết kế Charlotte Todd thực hiện. Với giá ban đầu 40 bảng (1,2 triệu đồng), chiếc váy đã được bán đấu giá ở mức 95.000 bảng (2,9 tỷ đồng) năm 2011.

Trong phim, diễn viên Bellamy còn diện một số sản phẩm làm lại từ các món đồ của Công nương xứ Wales, trong đó có đôi giày cưỡi ngựa Penelope Chilvers Long Tassel màu nâu (695 USD) (16,8 triệu đồng). Thiết kế lần đầu được trưng bày tại một sự kiện năm 2004 ở Cung điện Blenheim.

Meg Bellamy (giữa) vào vai Vương phi Kate Middleton, trình diễn váy xuyên thấu với mốt khoe nội y trong "The Crown". Ảnh: Netflix

Các thiết kế tái hiện trang phục của vương phi được cho là chính xác với phong cách ban đầu, góp phần quan trọng trong xây dựng hình ảnh của cô. Kể từ hồi cưới Hoàng tử William, cô "lột xác" phong cách. Vương phi Kate Middleton được lòng công chúng nhờ cách lựa chọn trang phục thanh lịch, sang trọng.

Họa Mi (theo PageSix)