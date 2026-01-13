Vương Nhất Bác cá tính trong bộ sưu tập mới của Loewe

Loewe ra mắt bộ sưu tập mới, tiếp nối hành trình tôn vinh các giá trị thủ công phương Đông. Điểm nhấn của chiến dịch lần này nằm ở sự kết hợp giữa Loewe và xưởng phim hoạt hình Shanghai Animation Film Studio, nhằm tri ân tác phẩm kinh điển "Chú ngựa nhỏ qua sông" của Bành Văn Tây, với sự góp mặt của Vương Nhất Bác.

Hình ảnh chú ngựa trẻ tuổi băng qua những thử thách để tìm lại ánh sáng từ những chiếc lồng đèn - biểu tượng của sự đoàn viên và hy vọng, phản chiếu sự tương đồng với triết lý của Loewe. Theo thương hiệu đó là sự kiên định trong việc bảo tồn các giá trị nguyên bản giữa dòng chảy biến động của thời đại.