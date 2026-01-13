Vương Nhất Bác cá tính trong bộ sưu tập mới của Loewe

Loewe ra mắt bộ sưu tập mới, tiếp nối hành trình tôn vinh các giá trị thủ công phương Đông. Điểm nhấn của chiến dịch lần này nằm ở sự kết hợp giữa Loewe và xưởng phim hoạt hình Shanghai Animation Film Studio, nhằm tri ân tác phẩm kinh điển "Chú ngựa nhỏ qua sông" của Bành Văn Tây, với sự góp mặt của Vương Nhất Bác.
Hình ảnh chú ngựa trẻ tuổi băng qua những thử thách để tìm lại ánh sáng từ những chiếc lồng đèn - biểu tượng của sự đoàn viên và hy vọng, phản chiếu sự tương đồng với triết lý của Loewe. Theo thương hiệu đó là sự kiên định trong việc bảo tồn các giá trị nguyên bản giữa dòng chảy biến động của thời đại.
Mẫu giày Ballet runner mới của Loewe là phiên bản dành riêng cho năm Bính Ngọ. Những đôi ballet runner với phom ôm chân cùng dáng giày mỏng, thanh thoát đang trở thành tâm điểm trong vài năm gần đây. Chất liệu lông ngắn xa xỉ được sử dụng trên đôi sneaker cá tính, gợi nhắc đến con ngựa - linh vật của năm 2026 cùng lời chúc "Mã đáo thành công".
Chiếc áo khoác da Overshirt mà Vương Nhất Bác diện trong phim ngắn, nay được phát hành giới hạn tại các cửa hàng chọn lọc ở Trung Quốc.
Vương Nhất Bác diện tông nâu ấm áp với áo khoác dài, túi da xa xỉ của Loewe.
Vương Nhất Bác (Wang Yibo, nghệ sĩ đa tài người Trung Quốc, sinh năm 1997. Anh nổi tiếng với vai trò diễn viên, ca sĩ, MC, vũ công và vận động viên đua xe motor chuyên nghiệp. Anh từng là thành viên nhóm nhạc UNIQ, bứt phá thành ngôi sao hàng đầu sau phim Trần tình lệnh và được biết đến như một biểu tượng trẻ có giá trị thương mại cao, tài năng ở nhiều lĩnh vực.
Những chiếc túi biểu tượng như Puzzle và Amazona 31 Cropped được khoác lên mình diện mạo mới, nơi những dải tua rua và chi tiết thắt nút thủ công mô phỏng bờm ngựa một cách tinh tế.
Phiên bản "Bạch mã" của chiếc Loewe Puzzle cũng được hé lộ trong bộ sưu tập mới.
Từng chi tiết nhỏ trên túi hay những chiếc charm, hạt xúc xắc mang hình dáng chú ngựa đều được tính toán tỉ mỉ để giữ được nét vui tươi nhưng vẫn toát lên sự sang trọng đặc trưng của nhà mốt Tây Ban Nha.
Trên chiếc Flamenco Purse, chất liệu da chuyển màu mạnh mẽ gợi nhắc về lớp da bóng bẩy trên những chiếc yên cương ngựa, khéo léo gợi nhắc về con giáp của năm.
Bộ sưu tập sẽ sớm được ra mắt tại các cửa hàng của Loewe trên toàn cầu. Tại Việt Nam, thương hiệu Loewe được phân phối bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Hải My
Ảnh: Loewe
Liên hệ cửa hàng:
Địa chỉ: Loewe Union Square, L1-03A, 171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: 10h – 21h.
Điện thoại: 028 3822 4368.
Email: Loewe.hcm@tamsonfashion.com.