Vướng lao lý vì tìm cách bán cọc 'USD nhuộm đen'

TP HCMLê Đình Trung và đồng phạm bị xét xử về cáo buộc tìm cách tiêu thụ cọc 100 USD nhuộm đen nhặt được tại quán cà phê.

Ngày 5/3, Lê Đình Trung, Hồ Văn Khanh và Lý Thắng Hữu bị TAND TP HCM xét xử về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2023, Trung đến quán cà phê tại quận Tân Phú thì nhặt được một hộp giấy có 27 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD đã bị nhuộm đen. Trung sau đó chụp hình một số tờ gửi cho Khanh và Hữu (bạn kinh doanh bất động sản), cùng thống nhất bán những tờ tiền này với giá 1,2 triệu đồng mỗi tờ và chia hoa hồng cho Khanh 300.000 đồng, Trung nhận 900.000 đồng, còn Hữu 100.000 đồng.

Ngày 21/9/2023, Hữu đến quán cà phê gặp Trung nhận 27 tờ tiền giả bỏ vào cốp xe máy. Anh ta sau đó mang tiền đến quán cà phê tại TP Thủ Đức cho Khanh xem và chụp ảnh lại nhằm mục đích giới thiệu, tìm người mua.

Bị cáo Lý Thắng Hữu, Lê Đình Trung và Hồ Văn Khanh (từ trái qua phải) tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Bốn hôm sau, Khanh và Hữu hẹn gặp anh Nguyễn Văn Minh (bạn của Khanh) để giới thiệu cho người này mua. Tuy nhiên, khi gặp nhau tại quán cà phê, Khanh lại được Minh đưa cho 3 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD nói "tìm người mua mang đi tiêu thụ". Khanh đưa 3 tờ tiền giả này cho Hữu cất giữ cùng với 27 tờ tiền giả đã nhận trước đó từ Trung.

Hữu chụp ảnh 3 tờ tiền giả mới nhận từ Minh gửi cho Trung biết, rồi gọi điện cho người đàn ông tên Hưng (thu mua ngoại tệ trôi nổi trên thị trường) hẹn gặp ở quận Tân Phú để xem và thỏa thuận bán các tờ tiền. Tuy nhiên, trên đường Hữu chở Khanh đến điểm hẹn thì bị Công an quận Gò Vấp kiểm tra, thu giữ 30 tờ USD giả. Công an quận Gò Vấp đã chuyển cho Công an TP HCM thụ lý giải quyết.

Trung, Hữu và Khanh bị cáo buộc tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả theo khoản 3 Điều 207 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền giả có giá trị tương đương hơn 70 triệu đồng.

Quá trình điều tra Minh không thừa nhận đã đưa 3 tờ 100 USD giả cho Khanh mà cho rằng chỉ quen biết người này qua việc kinh doanh bất động sản.

Tương tự, người tên Hưng cũng không thừa nhận việc liên lạc với Hữu và Khanh để mua tiền USD giả. Hưng cho biết làm nghề kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ, khi Hữu nói có các đồng USD với các số seri bắt đầu bằng các ký tự bản thân đang có nhu cầu mua nên đã hẹn gặp để xem. Tuy nhiên, chưa kịp gặp thì những người này bị cảnh sát bắt. Hưng không biết các đồng tiền do Hữu và Khanh sử dụng là tiền giả. Với các tài liệu thu thập được cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để xử lý Minh và Hưng.

Tại tòa hôm nay, Trung và Hữu khai nhận hành vi như cáo trạng nêu, cho biết lúc đầu không biết số tiền nhặt được là USD giả nhưng sau đó biết và có đưa cho Khang, Hưu để tìm người bán.

Trả lời HĐXX, Khanh khai quen biết Minh khi người này gửi bán miếng đất, ngoài kinh doanh bất động sản còn làm nghề thu mua ngoại tệ trôi nổi. Ban đầu bị cáo hẹn gặp Minh để bán số USD nhuộm đen Trung đưa. Tuy nhiên, người này sau đó đã đưa cho bị cáo 3 tờ 100 USD giả với mục đích tìm người có nhu cầu để bán.

Sau khi thẩm vấn các bị cáo, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung vì còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ.

Hải Duyên