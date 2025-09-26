Bị công an phạt vì lái xe 'tạo sóng' gây vỡ kính nhiều cửa hàng

Trung QuốcNam tài xế 64 tuổi lái xe địa hình qua lại nhiều lần trên đoạn đường ngập vì mưa bão, tạo sóng nước làm vỡ kính của nhiều cửa hàng xung quanh.

Ngày 25/9, cảnh sát thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông thông báo xử phạt tài xế 64 tuổi lái xe sang dạo phố giữa bão, ra lệnh tạm giữ người theo thủ tục hành chính 10 ngày.

Trước đó, theo yêu cầu của Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt, hạn hán và gió bão thành phố Chu Hải, để đối phó với siêu bão Ragasa, Chu Hải tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên toàn thành phố từ 12h ngày 23/9; thực hiện hạn chế giao thông, yêu cầu "người không ra ngoài, xe không ra đường" từ 21h ngày 23/9; các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ dần từ 20h ngày 24/9.

Chiều 24/9, khi toàn thành phố vẫn trong thời gian tạm dừng hoạt động để chống bão, một người đàn ông lái xe địa hình màu xanh trị giá hơn triệu nhân dân tệ phóng qua lại trên đoạn đường ngập. Sóng nước do chiếc xe gây ra đã làm vỡ cửa cuốn và kính của nhiều cửa hàng bên đường.

Vướng lao lý vì lái xe sang dạo phố giữa bão Chiếc xe phóng nhanh trên đoạn đường ngập. Video: ifeng

Một tiểu thương cho biết sóng nước từ chiếc xe đã khiến cửa kính trượt tự động bị vỡ cả hai bên, dẫn đến nước tràn vào gây mất điện. "Chúng tôi bán đồ ăn Nhật nên nguyên liệu trong tủ lạnh không sử dụng được nữa, thiệt hại hàng chục nghìn nhân dân tệ", cô nói. Chi phí sửa chữa, tiền thuê mặt bằng, chi phí nhân công... vẫn chưa được thống kê. Vụ việc đã được lập hồ sơ và chuyển cho cảnh sát xử lý.

Tiểu thương này ước tính khoảng 18 cơ sở kinh doanh xung quanh đã bị thiệt hại, chỉ trích hành vi của tài xế là "gây phẫn nộ" và yêu cầu phải chịu trách nhiệm pháp lý. "Dù vô tình hay cố ý, ông ta đã không cân nhắc đến hậu quả là tổn thất của chúng tôi", cô nói.

Cô cho biết không mong đợi đối phương sẽ bồi thường toàn bộ, nhưng vẫn hy vọng "được khoản nào hay khoản nấy" và sẽ sẵn lòng tha thứ nếu được bồi thường.

Một tiểu thương khác cho biết cửa hàng xuất hiện lỗ thủng lớn trên cửa do bị sóng nước phá hỏng, khiến nước tràn vào cửa hàng, chưa tính toán được thiệt hại cụ thể.

15h22 ngày 24/9, cảnh sát Chu Hải nhận được báo cáo về sự việc. Qua điều tra, cảnh sát xác định nam tài xế họ Lý, 64 tuổi, đã lái xe địa hình qua lại nhiều lần trên đoạn đường ngập, tạo sóng nước gây hư hỏng cửa kính và một số tài sản của các cửa hàng xung quanh.

Ông Lý bày tỏ hối hận về hành vi vi phạm của mình, bị cảnh sát xử phạt theo luật.

Tuệ Anh (theo Jiupai News)