Vướng lao lý vì đăng video chê đồng phục trường con

Trung QuốcThấy bộ đồng phục tiểu học của con có vấn đề về chất lượng vải, Đặng Kiến Quốc đăng video lên mạng bày tỏ nghi vấn.

Đặng Kiến Quốc, 34 tuổi, ở huyện Ninh, thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, chia sẻ luôn quan tâm đến sức khỏe của các con. Sau khi khai giảng vào mùa thu 2023, con trai đang học tiểu học của anh mang về nhà bộ đồng phục do trường phát. Quốc nhận thấy có vấn đề về thành phần và chất lượng vải được ghi trên nhãn.

Sau nhiều lần liên hệ các bên để làm rõ vấn đề chất lượng nhưng không có kết quả, Quốc đăng một video lên mạng vào ngày 1/12/2023, bày tỏ nghi vấn về chất lượng, độ an toàn của đồng phục học sinh và đặt câu hỏi "ai quản lý, giám sát tình trạng hỗn loạn của thị trường đồng phục học sinh". Video thu hút 149.000 lượt xem. Vài ngày sau, Cục Quản lý thị trường huyện Ninh gửi cho Quốc một báo cáo kiểm tra chất lượng, nhưng Quốc không tán thành.

Sau đó, Quốc đăng tiếp video "đồng phục học sinh có vấn đề vẫn chưa được thu hồi", thu hút 102.000 lượt xem.

Bộ đồng phục tiểu học của con trai Đặng Kiến Quốc. Ảnh: Jimu

Ngày 8/12/2023, xưởng may Triệu Xuân ở huyện Ninh, nơi sản xuất bộ đồng phục của con Quốc, viện dẫn việc đơn hàng trị giá một triệu nhân dân tệ bị hủy sau khi Quốc đăng video, nộp đơn tố cáo lên Cục Công an huyện Ninh, yêu cầu lập hồ sơ điều tra Quốc về hành vi gây rối trật tự công cộng và truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc xử phạt hành chính vì tội tung tin đồn thất thiệt.

'Vết nhơ' bị tạm giữ 7 ngày

Sau khi tiếp nhận vụ án và thẩm vấn Quốc, Đội An ninh mạng thuộc Cục Công an huyện Ninh ra quyết định xử phạt hành chính vào ngày 13/12/2023. Quốc bị tạm giữ bảy ngày về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi hết thời hạn tạm giữ, Quốc nộp đơn khiếu nại nhưng không thành công. Sau đó, anh nộp đơn lên TAND huyện Khánh Thành, khởi kiện chính quyền huyện Ninh và Cục Công an huyện Ninh.

Tòa án huyện Khánh Thành ra phán quyết bác đơn của Quốc, ngày 11/7/2024.

Theo phán quyết, đồng phục học sinh mùa thu được dán nhãn là 100% polyester, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy 94,9% polyester và 5,1% spandex, thành phần ghi trên nhãn có sự khác biệt với kết quả kiểm tra. Đồng thời, Trung tâm Kiểm định Đo lường Chất lượng thành phố Khánh Dương đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên đồng phục học sinh mùa hè và phát hiện chúng chứa 31,8% cotton và 68,2% polyester, vi phạm tiêu chuẩn quốc gia về hàm lượng cotton của đồng phục học sinh mùa hè không được thấp hơn 35%.

Tòa án huyện Khánh Thành cho rằng đồng phục học sinh do xưởng may Triệu Xuân sản xuất có vấn đề về chất lượng, quyền lợi của học sinh cần được bảo vệ theo pháp luật, hành động bảo vệ quyền lợi của Quốc nên được ủng hộ, nhưng yêu cầu của anh cần thông qua các biện pháp thích hợp và hợp pháp, thay vì đăng tải các video nghi vấn lên mạng xã hội.

Không đồng tình phán quyết này, Quốc kháng cáo lên TAND trung cấp Khánh Dương. Tòa phán quyết rằng quyết định xử phạt hành chính của Cục Công an huyện Ninh đã vi phạm quy trình tố tụng và không đủ chứng cứ để xác minh sự việc, cần phải được hủy bỏ. Do quyết định tạm giữ đã được thi hành xong nên không cần hủy bỏ nữa.

Tòa án xác định quyết định tạm giữ hành chính của Cục Công an huyện Ninh là vi phạm pháp luật và yêu cầu Cục Công an huyện Ninh bồi thường cho Quốc 3.237,08 nhân dân tệ (gần 12 triệu đồng).

Quốc cho biết sau khi bị tạm giữ, anh phải chịu cú sốc kép là thất nghiệp và ly hôn, đồng thời bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Những người xung quanh cũng nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. Quốc tin rằng dù chiến thắng trong phiên tòa thứ hai đã giúp anh minh oan, nhưng quyết định tạm giữ, nếu không được hủy bỏ, sẽ là một "vết nhơ" trong cuộc đời.

Phía cảnh sát xin lỗi

Vụ việc gây tranh cãi rộng rãi sau khi được báo chí đưa tin. Quốc kháng cáo lên Tòa án cấp cao tỉnh Cam Túc, yêu cầu hủy bỏ phán quyết xử phạt hành chính.

Tháng 8/2025, chính quyền huyện Ninh thông báo đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để điều tra và xác minh toàn diện vụ việc.

Ngày 20/8, Quốc được đưa vào khoa tâm thần Bệnh viện Nhân dân Khánh Dương, được chẩn đoán mắc "trầm cảm nặng kèm các triệu chứng loạn thần". Anh xuất viện hôm 1/9.

Một ngày sau, Cục Công an huyện Ninh hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính trước đó theo Luật Xử lý Vi phạm hành chính. Một lãnh đạo của Cục Công an huyện Ninh đã xin lỗi Quốc, nói rằng cách xử lý vụ việc của cục là "không thỏa đáng". Quốc chấp nhận lời xin lỗi, đồng thời nhận hơn 3.000 nhân dân tệ tiền bồi thường cho bảy ngày bị tạm giữ.

Lưu Gia Lương, giáo sư Học viện Luật, Đại học Sư phạm Hoa Đông, chia sẻ với China Newsweek rằng việc hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính của cảnh sát huyện Ninh thể hiện thiện chí sửa chữa sai sót và tuân thủ Luật Xử lý Vi phạm hành chính. Luật Xử lý Vi phạm Hành chính quy định công dân, pháp nhân hoặc tổ chức khác có quyền khiếu nại hoặc tố cáo các hình phạt hành chính do cơ quan hành chính áp dụng. Cơ quan hành chính phải xem xét kỹ lưỡng các quyết định và chủ động sửa chữa bất kỳ sai sót nào được phát hiện.

Quốc chia sẻ rằng sau một năm tám tháng, "vết nhơ" cuối cùng đã được rửa sạch. Tiếp theo, anh muốn trị bệnh, tìm việc làm và sống tích cực hơn.

Quốc cũng cho biết xưởng may đồng phục liên quan đã làm tổn hại đến danh tiếng và tinh thần của anh. Quốc đệ đơn kiện dân sự vài tháng trước, tòa án địa phương đã tiếp nhận nhưng chưa có tiến triển gì thêm.

Ngày 7/9, chính quyền huyện Ninh cho biết chi tiết vụ việc sẽ được công khai sau khi kết thúc điều tra, Ủy ban kiểm tra kỷ luật sẽ xử phạt những người liên quan nếu có sai phạm.

Tuệ Anh (theo Jimu News)