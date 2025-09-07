Vướng lao lý ở Mỹ vì hai lần đăng ký cho chó đi bầu cử

MỹBà Laura Lee Yourex bị cáo buộc nộp hai phiếu bầu cử qua thư dưới tên chú chó của mình trong cuộc bầu cử bãi nhiệm thống đốc năm 2021 và cuộc bầu cử sơ bộ năm 2022.

Bà Laura Lee Yourex, 62 tuổi, đến từ Costa Mesa, bang California bị truy tố năm trọng tội, bao gồm: Khai man, Cung cấp hoặc đưa ra tài liệu giả mạo để nộp, Bỏ phiếu khi không có đủ tư cách bỏ phiếu và Đăng ký cho một người không tồn tại để bỏ phiếu, theo Văn phòng công tố Quận Orange.

Bà Laura dự kiến hầu tòa tại Tòa án Westminster hôm 9/9, đối mặt với mức án tối đa sáu năm tù nếu bị kết tội về mọi tội danh, theo cơ quan công tố.

Chú chó Maya Jean hai lần được bầu cử dưới tên mình, sự việc khiến người chủ vướng lao lý. Ảnh: SCMP

Trong 2 phiếu gian lận đã được bà gửi dưới tên chú chó, phiếu bầu bãi nhiệm thống đốc đã được tính nhưng phiếu bầu sơ bộ đã bị bác.

Người phụ nữ này đã tự trình báo vào tháng 10 năm ngoái với Văn phòng Đăng ký cử tri Quận Orange, và văn phòng này đã báo cáo sự việc lên Văn phòng công tố quận.

Cuộc điều tra cho thấy bà Laura đã đăng tải thông tin về hoạt động bỏ phiếu của chú chó của mình lên mạng xã hội. Tháng 1/2022, bà đã đăng một bức ảnh chú chó của mình đeo nhãn dán "Tôi đã bỏ phiếu" và tạo dáng với lá phiếu.

Vào tháng 10 năm ngoái, bà đã đăng một bức ảnh chụp vòng cổ của chú chó và một lá phiếu cử tri gửi qua bưu điện gửi đến con vật, nói rằng chú chó vẫn nhận được lá phiếu để đi bầu cử, dù đã qua đời. "Maya vẫn đang nhận được lá phiếu của mình", bà khoe trên mạng xã hội.

Bà Laura khoe trên Facebook rằng chú chó của mình vẫn nhận được phiếu cử tri dù đã qua đời. Ảnh: Facebook

Văn phòng công tố quận không tiết lộ cách bà Laura bỏ phiếu gian lận hoặc đảng nào nhận được phiếu bầu gian lận.

Để đăng ký bỏ phiếu tại California, cử tri đủ điều kiện phải điền vào mẫu đơn có thông tin nhận dạng, xu hướng chính trị và khẳng định quyền công dân của mình qua việc cam kết không khai man.

Công dân không cần phải có bằng chứng cư trú hoặc giấy tờ tùy thân để đăng ký bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang, nhưng cần phải có bằng chứng cư trú và đăng ký để bỏ phiếu lần đầu trong cuộc bầu cử liên bang.

Hải Thư (Theo Fox)