Vướng kiện phỉ báng vì đăng video con gái 5 tuổi bị xô ngã

BỉĐăng video người đi xe đạp dùng đầu gối đẩy ngã con gái 5 tuổi, người cha bị kiện phỉ báng và phải theo đuổi vụ kiện suốt nhiều năm trước khi được tòa tuyên thắng.

Đoạn video được quay bởi Patrick Mpasa, bố của bé Neia 5 tuổi, trong chuyến đi dạo cùng gia đình tại khu bảo tồn thiên nhiên ở Baraque Michel vào ngày Giáng sinh năm 2020.

Trong video, cô bé mặc bộ đồ liền thân màu hồng đang cẩn thận bước đi trên con đường phủ đầy tuyết bên cạnh mẹ thì một người đi xe đạp bất ngờ xuất hiện phía sau.

Thay vì đợi cô bé tránh đường, người này đánh lái sang bên cạnh và dường như cố tình duỗi chân ra ngay khi đến gần cô bé. Đầu gối ông ta va mạnh vào lưng khiến cô bé ngã nhào xuống đường.

Người đi xe đạp đẩy ngã bé gái Video người đi xe đạp đẩy ngã bé gái trên đường.

Patrick cho biết đã đuổi theo và buộc người đi xe đạp dừng lại nhưng ông ta không hối lỗi. Sau đó, Patrick tức giận đăng tải đoạn video lên mạng xã hội và hỏi xem mình có đúng khi khiếu nại vụ việc với cảnh sát hay không.

Theo Patrick, thời điểm đó, người đi xe đạp giải thích và yêu cầu gia đình rút đơn khiếu nại, nhưng không hề tỏ ra hối hận hay xin lỗi.

Gia đình bé gái tin rằng nếu đó là tai nạn, người đàn ông sẽ dừng lại để kiểm tra xem đứa trẻ có ổn không thay vì phóng xe đi. Và đây là lý do người cha đăng tải đoạn video lên mạng.

Patrick nói không tìm cách trả thù mà chỉ muốn chia sẻ những hình ảnh đó trên mạng xã hội để "nâng cao nhận thức" về những tình huống nguy hiểm.

Người đi xe đạp, chỉ được xác định danh tính là Jacques D, hơn 60 tuổi, chủ tịch một câu lạc bộ xe đạp địa phương, ban đầu bị đưa ra tòa ở thành phố Verviers vì dùng đầu gối đẩy ngã bé gái, nhưng sau đó được hưởng án treo vì đã bị chỉ trích quá nhiều trên mạng xã hội.

Trong phiên tòa ngày 3/2/2021, Jacques khẳng định: "Khi tôi đang đạp xe đến gần bé gái, tôi cảm thấy bánh sau xe bị trượt. Để tránh ngã, tôi dùng đầu gối giữ thăng bằng. Tôi cảm thấy mình có thể đã đụng vào cô bé, nhưng không nhận ra ngay rằng cô bé đã bị ngã".

Nhưng bên công tố nghi ngờ lời khai của Jacques: "Ông ta chỉ đơn giản là khó chịu vì liên tục phải né tránh người trên đường. Ông ta va đầu gối vào đứa trẻ chỉ vì quá bực mình khi gặp chướng ngại vật trên đường đi lần thứ n".

Người đi xe đạp va đầu gối khiến bé gái ngã ra đường. Ảnh: Newsflash

Hiệp hội xe đạp địa phương mô tả hành vi của Jacques là "không thể chấp nhận được", nhưng thẩm phán đã chọn cách xử lý nhẹ nhàng, lập luận rằng ông ta không có ý định làm hại bé gái, đây chỉ là việc nhỏ và ông ta đã chịu đủ chỉ trích trên mạng xã hội.

Thẩm phán cho biết Jacques đã bị tạm giam một thời gian trước khi bị bắt nên phán quyết ông ta chỉ phải nhận án treo, và bồi thường cho gia đình bé gái số tiền tượng trưng là 1 euro.

Nhưng gần một năm sau vụ việc, Jacques quay lại tòa án để kiện cha bé gái tội phỉ báng, cáo buộc rằng video lan truyền trên mạng gây ra phản ứng dữ dội khiến ông ta "thấy bị đe dọa đến mức sợ không dám rời khỏi nhà".

Tháng 4/2023, Patrick bị tòa án yêu cầu bồi thường cho ông ta số tiền 4.500 euro.

Sau quá trình kháng cáo kéo dài, ngày 5/3, tòa án ở thành phố Liege đã bác bỏ phán quyết ban đầu. Tòa cho rằng việc đăng tải video là quyền tự do ngôn luận chứ không phải hành vi phạm tội. Việc đăng tải video không làm lộ danh tính hay địa chỉ của người đi xe đạp. Jacques cũng không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào khi nói rằng bị xúc phạm vì vụ việc.

Theo phán quyết mới, Jacques phải trả 2.040 euro phí tòa án.

Tuệ Anh (theo Daily Mail, The Sun)