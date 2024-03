Vườn tulip lớn nhất thế giới tròn 75 tuổi

Keukenhof, vườn hoa tulip lớn nhất thế giới và là một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất, kỷ niệm 75 năm ra mắt ở Lisse, Hà Lan.

Hàng năm, Công viên Keukenhof rộng 32 ha nằm tại thành phố Lisse thu hút du khách nhờ hàng triệu bông tulip và các loại hoa khác nở rộ. Năm nay, vườn tulip lớn nhất thế giới này kỷ niệm 75 năm thành lập, mở cửa đón khách tham quan từ 21/3 đến 12/5.

Dự kiến, hàng trăm nghìn người sẽ đến đây dịp này để chiêm ngưỡng ít nhất 7 triệu bông hoa. Điểm nổi bật của năm nay là các luống hoa tulip vàng được đặt theo tên của Vua Charles III ở Anh và một màn trình diễn nhạc kịch hoành tráng với sự góp mặt của ca sĩ opera nổi tiếng Laetitia Gerards diễn ra ở Keukenhof.

Hoa tulip hồng nở rộ trong vườn Keukenhof ngày 22/3. Ảnh: AFP

Theo các nhà quản lý công viên, Keukenhof là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của Hà Lan với hơn 1,4 triệu lượt ghé thăm trong năm 2023. Vườn cũng là một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất thế giới.

Rocelle Brewer, 41 tuổi, đã mua một chiếc váy hồng thêu hoa nổi bật để đến chụp ảnh nhân dịp này. Đây là lần đầu Brewer đến tham quan vườn hoa và rất vui mừng khi chứng kiến lễ kỷ niệm 75 năm thành lập vườn. Nisha Kasiliya-Ravindran, 37 tuổi đến từ Ấn Độ, cảm thấy "hơi thất vọng" vì nhiều hoa tulip vẫn chưa nở hoàn toàn.

Khu trưng bày Keukenhof có từ năm 1949 bởi một nhóm các nhà xuất khẩu và trồng củ giống, họ dùng nơi này như một điểm trưng bày sản phẩm. Ngoài khách du lịch, vườn còn thu hút hoàng gia các nước khi vua và hoàng hậu từ các nước châu Âu thường đến tham dự các buổi dạ tiệc khai mạc ở đây trong nhiều năm.

Du khách đến chụp ảnh lưu niệm tại vườn. Ảnh: AFP

Dịp kỷ niệm 75 thành lập vườn hoa, một nhóm người khỏa thân đứng biểu tình bên ngoài cổng vào, phản đối sử dụng thuốc trừ sâu. Lydia Steutel, đại diện nhóm, cho biết những cánh đồng hoa đẹp đẽ và nở rộ bên trong vườn đã che đi những thiệt hại to lớn do việc trồng củ giống (củ tạo ra những bông hoa nhiều màu sắc, hình dạng, kích cỡ) gây ra. Côn trùng, chim và thực vật đang chết hàng loạt do chất độc nông nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết du khách cho biết "chỉ đang tận hưởng vườn hoa ngoài trời".

Esther Brandt, 37 tuổi, đến từ Cologne, Đức, cho nói đã đi vòng quanh vườn và "vui vẻ như trẻ nhỏ" khi nhìn thấy những vạt hoa tulip rực rỡ sắc màu.

Anh Minh (Theo SCMP)