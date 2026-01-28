Vườn trồng cần sa lớn nhất Đà Nẵng bị triệt phá

Đà NẵngKiểm tra hai căn nhà tại phường Cẩm Lệ, công an phát hiện hơn 90 cây cần sa, gần 8 kg ma túy thành phẩm cùng hệ thống trồng khép kín.

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt người phạm tội quả tang với Đỗ Hữu Duy, 23 tuổi, trú phường Cẩm Lệ, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nhà chức trách tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các nghi phạm liên quan.

Đỗ Hữu Duy bị bắt cùng số tang vật. Ảnh: Thành Huynh

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/1, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Cẩm Lệ kiểm tra căn nhà số 745 Trường Chinh. Tại đây, công an bắt quả tang Duy đang phân chia gần 8 kg cần sa.

Khám xét phòng phía sau ngôi nhà, nhà chức trách phát hiện 51 cây cần sa được trồng trong không gian kín, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tưới nước phục vụ chăm sóc.

Mở rộng điều tra, Duy khai còn thuê căn nhà số 201 Cách Mạng Tháng 8 để trồng cần sa. Kiểm tra địa điểm này, công an phát hiện thêm 40 cây nhiều kích cỡ, cùng đèn chiếu sáng, hệ thống điều hòa hoạt động liên tục 24/24 và nhiều vật tư phục vụ việc trồng cây.

91 cây cần sa nhiều kích thước do Duy trồng trong nhà đã bị công an thu giữ. Ảnh: Thành Huynh

Theo khai nhận, từ đầu tháng 6/2025, Duy nảy sinh ý định trồng cần sa bán kiếm lời. Thông qua mạng xã hội Telegram, người này mua hạt giống, tổ chức trồng, chiết, thu hoạch và nhiều lần mua bán cần sa, với tổng số tiền giao dịch khoảng 112 triệu đồng.

Công an xác định đây là vụ trồng, tàng trữ và mua bán cần sa lớn nhất từng được phát hiện tại Đà Nẵng. Toàn bộ tang vật đã bị thu giữ. Hai căn nhà Duy trồng cần sa đều nằm ở khu vực đông dân cư.

Ngọc Trường