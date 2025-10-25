Một vườn thú ở Lạc Dương, Hà Nam vừa gây bão khi thông báo tuyển tài xế lái xe vào khu vực hổ, gấu thả rông với mức lương 7.000 USD.

Theo nội dung tuyển dụng của vườn thú ở Lạc Dương, thành phố lớn thứ hai tại tỉnh Lạc Dương, Trung Quốc, người được tuyển có nhiệm vụ điều khiển các loại xe chuyên dụng và mở cửa để phát thức ăn cho các loài động vật hoang dã sống tự do trong khu bảo tồn. Mức lương mỗi tháng lên đến 50.000 tệ (hơn 7.000 USD).

Đại diện sở thú xác nhận thông tin tuyển dụng này và cho biết ngoài việc lái xe, người trúng tuyển sẽ chịu trách nhiệm cho hổ và một số loài khác ăn. Trong thời gian cao điểm đón khách, nhân viên này có thể phải cho từ 100 đến 200 con vịt ăn mỗi ngày, cùng nhiều nhiệm vụ khác.

Vườn thú Trung Quốc tuyển người cho hổ ăn, lương tháng 7.000 USD Vườn thú Trung Quốc đăng video tuyển nhân viên cho hổ ăn với mức lương 7.000 USD. Video: yzwb

Sở thú cũng nêu rõ yêu cầu ứng tuyển: phải có bằng lái xe dưới 9 chỗ, ít nhất 5 năm kinh nghiệm lái xe và đặc biệt là phải dũng cảm. Sau vài ngày đăng tin tuyển dụng, sở thú đã nhận được hơn 2.000 hồ sơ ứng tuyển.

"Chúng tôi sẽ liên hệ với các ứng viên quan tâm và yêu cầu họ gửi hồ sơ qua email", đại diện sở thú nói thêm.

Tuy nhiên, công viên cũng thông báo chỉ tuyển duy nhất một nhân viên làm công việc này, và do số lượng ứng viên quá lớn, nên thời gian xét tuyển sẽ lâu hơn. Nhiều người để lại bình luận dưới tin tuyển dụng này, và cho rằng đây là công việc "việc nhẹ lương cao trong truyền thuyết", số khác cho rằng đây là công việc nguy hiểm, không phải ai cũng dám làm.

Cho hổ ăn là một trong những công việc cần sự dũng cảm. Ảnh: The Atlantic

Vườn thú Rừng tre Loan Xuyên (Luan Chuan Bamboo Sea Wildlife Zoo), tọa lạc tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, là một điểm du lịch cấp 4A quốc gia. Trước khi gây bão với tin tuyển dụng 7.000 USD, sở thú này từng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với hình ảnh "Hổ ngậm vòi phun nước". Vườn thú có quy mô lớn, nổi bật với khu thú hoang dã thả rông, nơi du khách phải ngồi xe chuyên dụng để tham quan và tương tác với hổ, gấu. Nơi đây cũng là nhà của hai gấu trúc "Linh Nham" và "Mại Mại".

Anh Minh (Theo Global Times)