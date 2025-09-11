Vườn rau sân thượng dành tặng con của kỹ sư IT

Anh Phúc lớn lên ở TP HCM, là kỹ sư IT của một công ty công nghệ, đam mê làm vườn nhưng không có đất rộng. Cách đây 10 năm, anh từng trồng rau trên ban công chỉ rộng một mét, đủ đặt vài chậu kiểng và rau lá cho con ăn dặm.
Cuối tháng 4, gia đình chuyển về nhà mới ở quận Gò Vấp. Vợ chồng anh biến sân thượng 36 m2 thành vườn rau trái để các con có không gian xanh và tìm hiểu thiên nhiên.
Anh Phúc chia sân thượng thành hai khu, 24 m2 và 12 m2 để trồng rau và cây trái, đặt hơn chục chậu trồng khoảng 30 loại rau quen thuộc như cải thìa, bầu, bí, dưa gang, dưa hấu, cà chua, cải kale.
Lúc này các con (10 tuổi và 8 tuổi) cũng bắt đầu học và tò mò về các loài thực vật nên anh trồng thêm nhiều giống lạ như mướp táo mỹ nhân, khổ qua trái tim xanh, khổ qua trái tim trắng, bí vua, dưa chuột rắn, cà chua trắng và dưa chuột kiếm Nhật.
Các bé thích nhất dưa leo rắn, trái dài 70-80 cm. Tuy nhiên, giống cây này rất hay bị bọ trĩ và nhện đỏ tấn công. Bọ trĩ thường chích vào ngọn non, gây bệnh khảm lá, làm lá cứng khô và dễ lây sang cả vườn. Có lần, do không chú ý, sâu bệnh lây lan khiến anh phải bỏ hơn 10 cây.
Riêng nhện đỏ là loài hút nhựa mạnh, chỉ trong ba ngày có thể khiến cây suy kiệt. Để khắc phục, anh dùng dầu neem, chiết xuất từ lá neem của Ấn Độ, phun liên tục trong ba đến bốn ngày.
Sau giờ học, ba con chia nhau tưới nước còn vợ chồng anh chọn giống và chăm sóc vườn. Anh Phúc ưu tiên những loại rau củ có hình dáng lạ mắt nhưng an toàn, chấp nhận năng suất thấp để các con vừa có rau sạch ăn, vừa thêm hứng thú khi quan sát sự phát triển của cây.
Trong số đó có giống khổ qua trái tim, độ đắng chỉ bằng 1/4 khổ qua thường, dễ ra hoa, nhanh đậu quả nhưng năng suất không cao, trái chỉ đạt khoảng 80% so với giống phổ biến.
Cải hoa hồng (rose cabbage) là giống cải lai có lá xếp thành từng tầng xoáy tròn, tạo hình giống bông hoa hồng, màu sắc thay đổi từ xanh sang hồng tím khi trưởng thành.
Anh rút ra ba yếu tố then chốt để có khu vườn sân thượng thành công. Khâu trộn đất quyết định 50% thành công. Các loại rau lá cần tối thiểu 3-4 giờ tiếp xúc với ánh nắng mỗi ngày và 5-6 giờ với cây củ, quả. Phân bón phải đa dạng, gồm phân gà, phân bò, trùn quế và phân dơi.
Vợ chồng anh thường dậy từ 5h sáng để tập thể dục và chăm sóc vườn. Các con anh đều học tên và nắm thời gian thu hoạch của các loại như cải ngọt, bẹ xanh, rau muống, mồng tơi, cải bó xôi và cải thìa.
Từ ngày làm vườn, gia đình hầu như không phải mua rau.
Anh Phúc cho biết dễ trồng nhất là rau muống, sau 25-30 ngày gieo hạt đã có thể thu hoạch. Khi cắt, cây tái sinh nhanh và cho thu hoạch 5-7 lần trong một vụ, nhờ đó được xem là loại rau ăn quanh năm.
Chăm sóc cây cối và làm vườn giúp các con anh Phúc yêu thiên nhiên, hiểu về quy trình trồng rau sạch và quý trọng thực phẩm.
"Các bé biết rau trên đĩa bắt đầu từ đất, ánh sáng và công sức của chính mình", anh nói.
Ngọc Ngân