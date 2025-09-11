Vườn rau sân thượng dành tặng con của kỹ sư IT

Anh Phúc lớn lên ở TP HCM, là kỹ sư IT của một công ty công nghệ, đam mê làm vườn nhưng không có đất rộng. Cách đây 10 năm, anh từng trồng rau trên ban công chỉ rộng một mét, đủ đặt vài chậu kiểng và rau lá cho con ăn dặm.

Cuối tháng 4, gia đình chuyển về nhà mới ở quận Gò Vấp. Vợ chồng anh biến sân thượng 36 m2 thành vườn rau trái để các con có không gian xanh và tìm hiểu thiên nhiên.