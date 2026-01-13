Vườn rau sân thượng 400 m2 của Á hậu Thúy An

Sân thượng của gia đình Á hậu Thúy An trồng hàng chục giống rau, thu hoạch quanh năm, dùng để chế biến nhiều món ăn dân dã.

Sau đám cưới năm 2021, vợ chồng Thúy An sống tại căn biệt thự thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM. Cô tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn trái nhằm phục vụ cho nhu cầu ăn uống của gia đình.

Vườn rau sân thượng ăn quanh năm của Á hậu Thúy An

Không gian được cải tạo để biến thành khu vườn nhỏ từ năm 2023 đến nay. Á hậu trưng dụng các thùng xốp, nhựa, đổ đất để trồng các giống rau gồm cải thìa, xà lách, rau muống, mồng tơi, đậu bắp. Một góc sân thượng được thiết kế giàn cho các loài cây thân leo như mướp, khổ qua, bí.

Vườn rau của gia đình Thúy An khi nhìn từ trên cao xuống. Ảnh: Tuấn Việt

Cô trồng húng lủi, diếp cá, ngò gai để chế biến gỏi hay ăn kèm với thịt luộc, nghệ và gừng dùng để nấu uống nước mỗi ngày.

Trong vườn còn nhiều cây ăn trái quen thuộc như chanh, quất, táo, sơ ri, hồng xiêm, trong đó có cây cho trái quanh năm. Thúy An cho biết không cần chăm sóc quá nhiều, chỉ cần thay đất thường xuyên. Cô đầu tư hệ thống tưới tự động để giảm tải sức lực. Người đẹp không sử dụng thuốc tăng trưởng hay trừ sâu để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch. Nhiều hôm xách rổ ra vườn, cô hái trái cây và ăn trực tiếp vì độ an toàn.

Theo á hậu, vào mùa mưa, các giống cây sinh sôi mạnh, cho sản lượng ngoài mong đợi. Sau thu hoạch, cô đem tặng người thân, bạn bè vì ăn không hết, phần khác để trồng đợt mới.

Có dạo Thúy An còn dành một khoảng không gian để nuôi gà. Cô tạo khung cảnh quê giữa lòng thành phố để con khám phá, hiểu hơn về cuộc sống.

Căn bếp của Thúy An có hướng nhìn ra khu vườn.

Cuối năm 2025, Thúy An quay series nấu ăn, tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn để chế biến. Cô dựng căn bếp nhỏ theo phong cách Tây Nam Bộ, sắm sửa nhiều dụng cụ như nồi, chảo, bát, đũa và vật dụng trang trí. Trong hàng chục video chia sẻ với khán giả, Thúy An nấu bữa cơm dân dã, chế biến món đặc sản miền Tây như lẩu riêu, lẩu mắm, làm bánh đúc, bánh xèo hay các loại chè tráng miệng.

Á hậu Thúy An gói bánh tét miền Tây Nam Bộ Người đẹp gói bánh tét kiểu miền Tây đón Tết sớm, hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok. Á hậu cho biết từ nhỏ đã học cách vào bếp nên không bỡ ngỡ. Thúy An xem việc thành thục nữ công gia chánh là cách để vun vén hôn nhân. Cô từng mời hội bạn thân gồm các mỹ nhân showbiz ghé nhà chơi, đãi các món và được mọi người khen khéo léo. Á hậu Thúy An vào bếp nấu bữa cơm bình dân Thúy An vào bếp nấu bữa cơm gia đình. Cô tên đầy đủ Nguyễn Thúy An, 28 tuổi, được chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau khi đoạt á hậu 2, cô hoạt động showbiz trong vai trò người mẫu, từng là nàng thơ của nhiều nhà thiết kế. Năm 2019, cô tham gia Hoa hậu Liên lục địa nhưng không đoạt thành tích cao. Mỹ nhân sinh con gái đầu lòng vào năm 2023. Cô hạn chế tham gia hoạt động showbiz, chủ yếu dành thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ. Chồng á hậu hơn cô 10 tuổi, từng sinh sống 12 năm ở Anh. Khi về nước, anh làm giảng viên một thời gian, sau đó tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp