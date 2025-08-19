Vườn rau của bà mẹ Việt ở Mỹ

Năm 2018, chị Ngọc Ánh quê gốc Phú Thọ sang Mỹ sống ở bang Michigan. Bốn năm sau, khi kết hôn với anh Ken, 37 tuổi, họ mua ngôi nhà có sân trước sau rộng khoảng 750 m2.

Ban đầu chị gieo vài luống cải xanh, thấy hợp khí hậu mùa thu nên phát triển tốt, từ đó quyết định mở rộng thành vườn. Đầu năm 2022, chị bắt tay dọn cỏ dại để trồng thêm rau.