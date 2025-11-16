Vườn quốc gia Ba Vì 'thất thủ' vì khách đến săn mây, ngắm hoa

Hà NộiVườn quốc gia Ba Vì quá tải trong ngày 16/11 khi hơn 15.000 lượt khách đổ về ngắm hoa dã quỳ và săn mây, cổng bán vé ùn ứ kéo dài hơn một tiếng vào buổi sáng.

Nhiều du khách cho biết phải khởi hành từ 2h-3h ngày 16/11 để tránh ùn tắc và kịp đón bình minh, nhưng vẫn không tránh được cảnh đông đúc.

Ngọc Huyền, du khách Hà Nội, cho biết có mặt tại một điểm săn mây gần Vườn quốc gia lúc hơn 3h nhưng "dòng xe đã nối đuôi nhau chật kín đường đi, các góc săn mây đều có người đứng giữ chỗ từ trước". Nhóm của chị chen chân chờ đến hơn 5h nhưng "không thấy mây, chỉ thấy người".

Tình trạng quá tải cũng diễn ra tại các khu vực ngắm hoa dã quỳ. Trục đường chính dài 11 km trong Vườn quốc gia, nơi hoa nở rộ, luôn đông đúc người và xe.

"Ngắm hoa thì ít, người thì nhiều. Khách chụp ảnh bất chấp, xô đẩy khiến nhiều bụi hoa ngả rạp, có người còn bẻ hoa dù có biển cấm đặt ngay bên", anh Ngọc Thiện, một du khách khác, cho biết anh mất hơn hai tiếng di chuyển từ nội thành và phải xếp hàng hơn một tiếng mới mua được vé vào cổng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều hình ảnh về cảnh ùn tắc tại Ba Vì được chia sẻ, ghi nhận dòng xe kẹt cứng kéo dài tại lối vào.

Đại diện Vườn quốc gia Ba Vì xác nhận hôm nay là cao điểm nhất từ đầu mùa hoa dã quỳ. Vị này cho biết, dù khu vực mua vé ùn ứ vào buổi sáng, "sau khi vào cổng, du khách có thể thoải mái chụp ảnh dọc trục đường chính".

Đội ngũ cán bộ Vườn quốc gia phối hợp cùng công an giao thông các xã Ba Vì, Suối Hai, Yên Bài phân luồng, hỗ trợ du khách và xử lý vi phạm. Thông tin thời tiết, diễn biến giao thông được cập nhật liên tục trên website, fanpage, Zalo và loa phát thanh.

Theo Vườn quốc gia Ba Vì, mùa hoa dã quỳ năm nay dự kiến kéo dài đến khoảng 23/11. Thời điểm lý tưởng để ngắm hoa là sáng sớm (6h-8h) hoặc chiều (16h-18h). Du khách được khuyến cáo nên đi vào ngày trong tuần để tránh chen lấn.

Thời điểm bình minh lúc 3h-4h thường là lúc có biển mây đẹp, tùy điều kiện thời tiết. Theo kinh nghiệm những người từng săn mây thành công, biển mây thường xuất hiện sau những ngày mưa. Một số địa điểm lý tưởng để săn mây tại Ba Vì gồm các đỉnh Ngọc Hoa, Tản Viên và đỉnh Vua.

Ba Vì 'thất thủ' cuối tuần vì khách đổ xô săn mây, ngắm hoa dã quỳ Du khách chen chân chờ săn mây lúc sáng sớm ở Vườn quốc gia Ba Vì. Nguồn: NVCC

Vườn quốc gia Ba Vì thành lập năm 1991, có diện tích gần 11.000 ha, cách trung tâm Hà Nội 50 km. Giá vé vào cổng 60.000 đồng một lượt với người lớn, 20.000 đồng với sinh viên và 10.000 đồng với học sinh.

Du khách từ Hà Nội có thể đi theo Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó vào tỉnh lộ 414 và rẽ trái theo biển chỉ dẫn để vào vườn.

