Đồng ThápVườn kiểng ở TP Sa Đéc, huyện Lai Vung với nhiều cây lộc vừng, kẻ bạc, vạn tùng niên... chết dần sau khi bị đổ thuốc diệt cỏ, thiệt hại hơn hai tỷ đồng.

Ngày 22/2, hơn 30 cây kẻ bạc giá trị lớn ở vườn kiểng trên đường 852B, huyện Lai Vung, đều bị huỷ hoại. Các cây cao gần 9 m, nặng vài tấn, khoảng 20 năm tuổi, trị giá hơn 50 triệu đồng mỗi cây. Gần đó, chừng 30 cây lộc vừng, kẻ bạc tán cao cũng bị đổ thuốc, lá rụng, chết dần. Chủ vườn đang cho công nhân bơm xả nước vào gốc để cứu cây nhưng tỷ lệ sống rất thấp.

Nhiều cây kẻ bạc bị đổ thuốc chết khô. Ảnh: Ngọc Tài

Ông Nguyễn Tiến Tuần (chủ vườn) cho biết số cây kiểng nói trên bị đầu độc vào đêm 4/2 (25 Tết). Khi thợ phát hiện, nhiều cây nồng nặc mùi thuốc cỏ, nổi bọt trắng, lá héo và rụng dần. Gần 4 tháng trước, một vườn kiểng khác của ông nằm ở TP Sa Đéc cũng bị kẻ xấu phá hoại. Hơn 10 cây vạn niên tùng, lan bầu rượu, thông ba lá, phát tài núi trị giá từ 35-100 triệu đồng mỗi cây bị đổ thuốc diệt cỏ. Thiệt hại ở hai vụ khoảng 2 tỷ đồng.

Chủ vườn cho biết mình là giáo viên từ TP HCM về làng hoa Sa Đéc lập nghiệp bốn năm trước, chuyên bán cây cảnh trồng trong khuôn viên biệt thự. Hai vườn kiểng đều có người trông giữ vào ban ngày, ban đêm rào chắn ở phía ngoài. Trong kinh doanh ông Tuần cho hay không hiềm khích với ai, song gần đây có tranh chấp hợp đồng thuê đất.

Vườn kiểng bị đổ thuốc diệt cỏ, thiệt hại tiền tỷ Vườn kiểng hư hại sau khi bị đổ thuốc. Video: Ngọc Tài

Công an TP Sa Đéc đã khởi tố vụ án hình sự tội Huỷ hoại tài sản. Khi giám định, cảnh sát phát hiện cây chết do bị đổ thuốc trừ cỏ 2,4D. Loại thuốc này đã bị cấm lưu hành do đặc biệt độc hại với con người và môi trường. Cơ quan điều tra cho biết đoạn đường khá vắng, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Làng hoa Sa Đéc rộng 950 ha, là địa phương trồng hoa kiểng lớn nhất miền Tây. Ngoài một số hoa truyền thống nhà vườn dần chuyển sang kinh doanh cây kiểng, cây công trình có thể bán quanh năm. Nhà vườn thường săn tìm cây kiểng quý, tán đẹp từ nhiều nơi về ươm trồng, khoảng một năm sẽ bán dần.

