Vườn hoa hồng Công viên Thống Nhất hút khách check in

Nhiều người thuê trang phục áo dài đến thực hiện những bộ ảnh Tết để chào năm mới. Ông Hán cho biết lượng khách đến công viên hiện tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Bùi Lê An, 53 tuổi, nhà gần công viên và đến đây tập thể dục hằng ngày, cho biết vườn hồng năm nay hoa nở nhiều, bông to và đẹp hơn so với các năm trước.