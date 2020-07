Vườn dưa trăm trái trên sân thượng của anh kỹ sư

Bùi Vũ An, 29 tuổi, là một kỹ sư điện tử viễn thông. Chàng trai này từng có một giai đoạn rất thích chơi game. Vào cuối tuần, anh thường ngồi lì trong phòng cả ngày. Sau vài lần bị cha mẹ than phiền, hai năm trước An quyết định bỏ game và dùng thời gian để trồng một cái gì đó. Ban đầu anh làm giàn trồng bầu, mướp che cho vườn rau của bố mẹ. Sau đó, thấy trên mạng có trào lưu trồng dưa lưới, anh cũng tập tành trồng thử.