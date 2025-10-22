Vườn độc dược nguy hiểm nhất thế giới

AnhVườn độc dược Alnwick trồng những loại cây độc nhất thế giới và du khách được khuyến cáo không chạm, liếm hay hái cây bất cứ lúc nào.

Vườn độc dược nằm sau hàng rào sắt trang trí hình đầu lâu cảnh báo. Ảnh: Design Pics Inc

Theo National Geographic, vườn độc dược (Poison Garden) nằm cạnh lâu đài Alnwick ở Northumberland, Anh, thuộc hàng lớn nhất thế giới, chứa hơn 100 loại cây nguy hiểm đến mức du khách ra vào cần có giám sát. Hướng dẫn viên thường cảnh báo du khách không được chạm, liếm hay hái khi tìm hiểu về những loại cây kịch độc trong vườn.

Vườn độc dược mở cửa cách đây 20 năm bởi Jane Percy, nữ công tước xứ Northumberland, thu hút các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực, từ các nhà khoa học muốn tìm hiểu độc tố lạ đến nhà văn trinh thám. Một số loài cây gây nhiều thương tổn nhất ở đây đồng thời là nguồn thuốc chữa bệnh và giải độc, chẳng hạn cây dừa cạn Madagascar (Catharanthus roseus) gây nhiễm độc gan khi ăn phải nhưng cũng được dùng trong điều trị bệnh bạch cầu.

Các nhà hóa học pháp y đã thực hiện thí nghiệm kéo dài một năm trong khu vườn để định lượng độc tố trong 25 loại cây khác nhau mà trẻ em từng vô tình ăn phải. Theo kết quả thí nghiệm, cà độc dược (Atropa belladonna), nằm trong số những loại cây nguy hiểm nhất đối với trẻ em, chứa chất độc như atropin và hyoxin, gây ra các triệu chứng khô miệng, giảm tiết mồ hôi, nhịp tim nhanh, giãn đồng tử, mắt mờ, da khô nóng đỏ, ảo giác, mê sảng, thậm chí là hôn mê.

Theo Mikey Leach, quản lý vườn độc dược, một loại cây kịch độc khác trong khu vườn là cây khoai ma (Mandragora officinarum), từng được các pharaoh sử dụng như chất gây say và người La Mã dùng làm thuốc mê trên chiến trường. Rễ cây này cực kỳ độc và chỉ một mảnh rễ nhỏ bằng móng tay cũng có thể khiến cướp đi sinh mạng của con người.

Loài thực vật yêu thích của nữ công tước Percy là hoa loa kèn của thiên thần (Brugmansia) có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Loài hoa này có mùi hương dễ chịu và màu sắc sặc sỡ nhưng mọi bộ phận của cây đều chứa lượng lớn chất độc, đặc biệt ở hạt và lá, gây ra các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy hoặc nặng hơn là gặp ảo giác và tử vong.

Ngoài hoa loa kèn của thiên thần, một cây độc nổi tiếng trong khu vườn có thể kể đến như cây thủy tùng châu Âu (Taxus baccata) chứa hỗn hợp alkaloid gây nhiễm độc tim mạnh và cỏ rễ máu sản sinh độc tố sanguinarine trong thân và rễ. Sanguinarine giết chết các tế bào động vật bằng cách ngăn chặn hoạt động của protein xuyên màng và phá hủy mô.

An Khang (Theo National Geographic, Alnwick Garden)