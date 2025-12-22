Vườn cam 'quả dày như chùm nho' của đại tá về hưu

Chủ nhân của khu vườn độc đáo này là ông Nguyễn Tiến Dũng, 59 tuổi, nguyên trưởng phòng đào tạo một trường quân sự.

Tháng 10/2023, sau khi nghỉ hưu, ông quyết định thử ghép cam Canh lên gốc bưởi sau một lần thấy mô hình này ở nhà người quen.

"Tôi vốn định phá bỏ vườn bưởi để trồng cau sinh thái cho nhàn vì nghĩ cây đã già", ông Dũng chia sẻ. "Nhưng thấy thương lái lùng mua gốc bưởi, tôi tìm hiểu mới biết họ mua về để làm gốc ghép trồng cam nên đi tìm hiểu và quyết giữ lại làm thử".

Trong lần thử sức đầu tiên ông Dũng đã thành công.