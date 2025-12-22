Vườn cam 'quả dày như chùm nho' của đại tá về hưu

Những ngày cuối năm, khu vườn rộng 1.000 m2 tại tổ dân phố Nghĩa, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh (Lục Ngạn, Bắc Giang cũ) trở thành điểm check-in "nóng" nhất vùng bởi hàng triệu quả cam Canh đỏ au, mọc ra từ những thân cây bưởi Diễn tạo nên khung cảnh bắt mắt.
Những ngày cuối năm, khu vườn rộng 1.000 m2 tại tổ dân phố Nghĩa, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh (Lục Ngạn, Bắc Giang cũ) trở thành điểm check-in "nóng" nhất vùng bởi hàng triệu quả cam Canh đỏ au, mọc ra từ những thân cây bưởi Diễn tạo nên khung cảnh bắt mắt.
Chủ nhân của khu vườn độc đáo này là ông Nguyễn Tiến Dũng, 59 tuổi, nguyên trưởng phòng đào tạo một trường quân sự.
Tháng 10/2023, sau khi nghỉ hưu, ông quyết định thử ghép cam Canh lên gốc bưởi sau một lần thấy mô hình này ở nhà người quen.
"Tôi vốn định phá bỏ vườn bưởi để trồng cau sinh thái cho nhàn vì nghĩ cây đã già", ông Dũng chia sẻ. "Nhưng thấy thương lái lùng mua gốc bưởi, tôi tìm hiểu mới biết họ mua về để làm gốc ghép trồng cam nên đi tìm hiểu và quyết giữ lại làm thử".
Trong lần thử sức đầu tiên ông Dũng đã thành công.
Chủ nhân của khu vườn độc đáo này là ông Nguyễn Tiến Dũng, 59 tuổi, nguyên trưởng phòng đào tạo một trường quân sự.
Tháng 10/2023, sau khi nghỉ hưu, ông quyết định thử ghép cam Canh lên gốc bưởi sau một lần thấy mô hình này ở nhà người quen.
"Tôi vốn định phá bỏ vườn bưởi để trồng cau sinh thái cho nhàn vì nghĩ cây đã già", ông Dũng chia sẻ. "Nhưng thấy thương lái lùng mua gốc bưởi, tôi tìm hiểu mới biết họ mua về để làm gốc ghép trồng cam nên đi tìm hiểu và quyết giữ lại làm thử".
Trong lần thử sức đầu tiên ông Dũng đã thành công.
Điểm nhấn khiến khu vườn "gây sốt" chính là độ sai quả hiếm thấy. Trong 48 gốc bưởi được ghép, có 35 cây đạt tiêu chuẩn, năng suất từ 150 kg đến 200 kg mỗi cây. Sắc cam rực rỡ bao phủ kín từ gốc đến ngọn, che lấp cả màu xanh của lá.
Điểm nhấn khiến khu vườn "gây sốt" chính là độ sai quả hiếm thấy. Trong 48 gốc bưởi được ghép, có 35 cây đạt tiêu chuẩn, năng suất từ 150 kg đến 200 kg mỗi cây. Sắc cam rực rỡ bao phủ kín từ gốc đến ngọn, che lấp cả màu xanh của lá.
Khác với cam trồng thông thường, cam ghép trên gốc bưởi của vườn ông Dũng mọc thành từng chùm, đóng cọc, mỗi chùm từ 10-30 quả, sà xuống sát mặt đất, hoặc gác lên cành cây.
Khác với cam trồng thông thường, cam ghép trên gốc bưởi của vườn ông Dũng mọc thành từng chùm, đóng cọc, mỗi chùm từ 10-30 quả, sà xuống sát mặt đất, hoặc gác lên cành cây.
Nổi bật nhất trong vườn là một chùm 28 quả ken đặc không còn kẽ hở, giống như chùm nho khổng lồ.
"Nhìn thấy chùm này bao người bảo tôi dùng keo 502 gắn quả vì trông quá phi thực tế", ông Dũng nói.
Nổi bật nhất trong vườn là một chùm 28 quả ken đặc không còn kẽ hở, giống như chùm nho khổng lồ.
"Nhìn thấy chùm này bao người bảo tôi dùng keo 502 gắn quả vì trông quá phi thực tế", ông Dũng nói.
Để giữ cho những cành cây có thể "cõng" được khối lượng quả lớn, ông Dũng phải thiết kế hệ thống giá đỡ kiên cố. Mỗi cây có vài cọc tre và dây giăng chằng chịt để chằng kéo, tránh cho cây bị gãy cành dưới sức nặng của "những chùm nho cam".
Để giữ cho những cành cây có thể "cõng" được khối lượng quả lớn, ông Dũng phải thiết kế hệ thống giá đỡ kiên cố. Mỗi cây có vài cọc tre và dây giăng chằng chịt để chằng kéo, tránh cho cây bị gãy cành dưới sức nặng của "những chùm nho cam".
Bí quyết để có được những chùm quả khổng lồ nằm ở thực đơn "hạng sang" mà ông Dũng thiết kế riêng. Dưới mỗi gốc cây, ông luôn duy trì một tải phân bò ủ hoai cùng tro bếp, giúp rễ cây có thức ăn nền quanh năm. Để quả căng mọng và ngọt đậm, ông mua gần một tấn cá nhỏ về ủ trong bể làm phân tưới, kết hợp với bột ngô và đỗ tương xay nhỏ rắc vào gốc. Tổng chi phí phân bón cho vườn cây khoảng 30 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc.
"Nhưng dinh dưỡng thôi chưa đủ, suốt hai năm gần như ngày nào tôi cũng bám vườn để tỉa từng mầm lộc bưởi, nâng niu từng mắt ghép cam còn hơn chăm con mọn", ông nói.
Bí quyết để có được những chùm quả khổng lồ nằm ở thực đơn "hạng sang" mà ông Dũng thiết kế riêng. Dưới mỗi gốc cây, ông luôn duy trì một tải phân bò ủ hoai cùng tro bếp, giúp rễ cây có thức ăn nền quanh năm. Để quả căng mọng và ngọt đậm, ông mua gần một tấn cá nhỏ về ủ trong bể làm phân tưới, kết hợp với bột ngô và đỗ tương xay nhỏ rắc vào gốc. Tổng chi phí phân bón cho vườn cây khoảng 30 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc.
"Nhưng dinh dưỡng thôi chưa đủ, suốt hai năm gần như ngày nào tôi cũng bám vườn để tỉa từng mầm lộc bưởi, nâng niu từng mắt ghép cam còn hơn chăm con mọn", ông nói.
Nhìn chồng lọ mọ tối ngày, nhiều hôm lao ra vườn giữa trời mưa gió để đánh rãnh thoát nước, vợ ông, bà Trần Thị Minh Sử, 58 tuổi vừa giận vừa thương. Có lúc bà dỗi, trách ông "không biết hưởng thụ tuổi già". Ông Dũng chỉ cười xòa: "Anh có thấy vất vả đâu, thấy vui mà". Dần dần, thấy cây đâm chồi nảy lộc, bà cũng bị cuốn theo niềm đam mê của chồng.
Nhìn chồng lọ mọ tối ngày, nhiều hôm lao ra vườn giữa trời mưa gió để đánh rãnh thoát nước, vợ ông, bà Trần Thị Minh Sử, 58 tuổi vừa giận vừa thương. Có lúc bà dỗi, trách ông "không biết hưởng thụ tuổi già". Ông Dũng chỉ cười xòa: "Anh có thấy vất vả đâu, thấy vui mà". Dần dần, thấy cây đâm chồi nảy lộc, bà cũng bị cuốn theo niềm đam mê của chồng.
Thấy vườn đẹp như tranh, anh Luyện, con rể ông Dũng đã đề xuất đăng ký với Sở Du lịch để mở cửa đón khách. Hiện tại, mỗi ngày gia đình đón vài đoàn khách tới tham quan, chụp ảnh miễn phí. Riêng những ngày cuối tuần, con số lên tới hàng chục đoàn.
Thấy vườn đẹp như tranh, anh Luyện, con rể ông Dũng đã đề xuất đăng ký với Sở Du lịch để mở cửa đón khách. Hiện tại, mỗi ngày gia đình đón vài đoàn khách tới tham quan, chụp ảnh miễn phí. Riêng những ngày cuối tuần, con số lên tới hàng chục đoàn.
Chị Đào Minh Ngọc (Hà Nội) cùng đoàn cơ quan tới thăm vườn hôm 20/12 tỏ ra rất ngạc nhiên. "Tôi vô cùng ấn tượng. Chưa bao giờ tôi được tận mắt chứng kiến một vườn cam sai quả tới vậy", chị chia sẻ.
Chị Đào Minh Ngọc (Hà Nội) cùng đoàn cơ quan tới thăm vườn hôm 20/12 tỏ ra rất ngạc nhiên. "Tôi vô cùng ấn tượng. Chưa bao giờ tôi được tận mắt chứng kiến một vườn cam sai quả tới vậy", chị chia sẻ.
Gia đình bắt đầu thu hoạch tỉa từ giữa tháng 12 âm lịch và kéo dài đến Tết Nguyên đán. Ước tính với 48 gốc bưởi ghép cam, vụ Tết năm nay gia đình ông Dũng thu về trên 200 triệu đồng.
Gia đình bắt đầu thu hoạch tỉa từ giữa tháng 12 âm lịch và kéo dài đến Tết Nguyên đán. Ước tính với 48 gốc bưởi ghép cam, vụ Tết năm nay gia đình ông Dũng thu về trên 200 triệu đồng.
Nhìn khu vườn rực rỡ ngày cuối năm và những đoàn khách lũ lượt tới thăm dành lời khen không ngớt, ông Dũng phấn khởi.
"Tôi làm trước hết để vui thú tuổi già, sau là để thấy mình về hưu vẫn có ích, có thể làm giàu và làm đẹp trên chính mảnh đất quê hương", đại tá về hưu nói.
Nhìn khu vườn rực rỡ ngày cuối năm và những đoàn khách lũ lượt tới thăm dành lời khen không ngớt, ông Dũng phấn khởi.
"Tôi làm trước hết để vui thú tuổi già, sau là để thấy mình về hưu vẫn có ích, có thể làm giàu và làm đẹp trên chính mảnh đất quê hương", đại tá về hưu nói.
Quỳnh Dương