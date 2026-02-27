Vườn cà chua 'đẹp như AI', hút hàng nghìn khách check-in đầu xuân

Bước qua cánh cổng ngôi nhà chị Thanh Xuân ở phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ), nhiều người bất ngờ với giàn cà chua kết chùm dày đặc, rủ xuống như những chùm nho đỏ, vàng.

Góc bên phải nhà là giàn cà chua bạch tuộc (Hellen) gồm 6 gốc cây trên diện tích 12 m2. Tán cây tỏa rộng, treo hàng nghìn quả đỏ au. Chị Xuân cho biết mỗi quả nặng từ 200-400 gram, vỏ ngoài căng bóng nên nhiều người nhầm là quả nhựa trang trí. Chị ước tính giàn này khoảng hơn 100 kg quả.