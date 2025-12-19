Vườn 40 m2 ở nhà phố của Phạm Trưởng

Ca sĩ Phạm Trưởng tận dụng sân vườn 40 m2 để trồng cây, làm hồ cá, thư giãn sau những bộn bề cuộc sống.

Phạm Trưởng trồng chuối, rau trên sân thượng 40 m2 Ca sĩ Phạm Trưởng hái chuối trong vườn. Video: Nhân vật cung cấp

Phạm Trưởng cùng vợ và ba con sống trong nhà phố bốn tầng hơn 100 m2 tại TP HCM. Ca sĩ vốn lớn lên ở vùng quê nghèo miền Trung nên từ nhỏ quen với công việc làm nông. Khi vào Nam phát triển sự nghiệp, anh vẫn luôn muốn sống gần gũi với thiên nhiên. Tổ ấm của anh có sân vườn rộng 20 m2 ở tầng trệt và sân thượng 20 m2. Tận dụng hai khoảng không này, anh trồng rau như ớt, dưa leo, cải và các loại cây ăn trái như chuối, ổi.

Mỗi ngày, sau khi đưa con đi học, anh về nhà chăm cây, uống cà phê. Anh nói những giây phút ngồi trong khu vườn nhỏ, anh có thêm cảm hứng viết nhạc cũng như thư giãn.

Ca sĩ từng thử nghiệm phương pháp thủy canh để tiết kiệm diện tích nhưng thấy chưa phù hợp nên chuyển trồng đất. "Tôi thấy cây trái, rau hút dinh dưỡng từ đất có chất lượng ngon hơn", Phạm Trưởng nói. Anh và vợ thay nhau tưới nước, bón phân. Các con ca sĩ cũng thích phụ bố công việc này.

Thú vui làm vườn của Phạm Trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phạm Trưởng, 40 tuổi, quê Bình Định. Anh từng là thành viên nhóm Vboys, hoạt động sôi nổi làng nhạc giai đoạn 2006-2008. Anh được khán giả biết đến với các ca khúc như: Đàn ông là thế, Xin lỗi anh đã sai, Không được khóc, Hai ba năm, Trang giấy trắng. Ngoài ca hát, anh và vợ mở công ty giải trí, quản lý ca sĩ trẻ.

Hoàng Dung