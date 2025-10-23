Vùng trũng miền Trung bị ngập lụt, chia cắt

Mưa hai ngày qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở TP Huế, Quảng Trị ngập 0,3-1,1 m, một số khu dân cư tạm thời bị chia cắt.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão Fengshen, không khí lạnh và địa hình chắn gió, từ đêm qua đến sáng nay TP Huế mưa phổ biến 30-80 mm. Một số nơi cao như vườn quốc gia Bạch Mã 127 mm, Nam Đông 124 mm.

Quốc lộ 49B đoạn qua phường Dương Nổ ngập 40 cm do nước thượng nguồn đổ về. Ảnh: Võ Thạnh

Nằm ở hạ lưu sông Hương, khoảng 300 m quốc lộ 49B qua phường Dương Nổ ngập hơn 0,4 m, nước chảy xiết. Công an phường đã rào chắn, chốt lực lượng hai đầu cầu Diên Trường và đập Thảo Long, bố trí xe tải gầm cao phía đập Thảo Long vận chuyển người dân qua lại.

Do mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về, kết hợp triều cường dâng cao đã làm nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở 7 xã, phường vùng trũng hạ lưu sông Hương, sông Bồ bị ngập sâu 0,3-0,8 m. Nhiều khu dân cư sát phá Tam Giang ở phường Thuận An, xã Đan Điền bị ngập do triều cường.

Khu dân cư phường Thuận An bị ngập do triều cường. Ảnh: Võ Thạnh

Gần 70 hộ dân thôn Tân An Hải, xã Phú lộc có nguy cơ bị cô lập do tuyến đường duy nhất vào thôn bị sóng đánh sạt lở.

Đường vào trung tâm xã Khe Tre bị sạt lở ba điểm. Trong đó khu vực đèo số 5, thôn Lộc Hưng, sạt lở, cô lập khoảng 40 hộ dân. Khu vực trung tâm xã, tiếp giáp giữa thôn Đa Phú và Hà An với 38 hộ và thôn 2 với 27 hộ có nguy cơ bị cô lập do đường vào sạt lở. Chính quyền đã lên phương án di dời dân.

Tại Quảng Trị, 12 giờ qua mưa phổ biến 30-95 mm, nơi cao như thủy điện La Tó (Tà Rụt) 115 mm, Sông Thai (Phú Trạch) 104 mm, Hồ An Mã (Kim Ngân) 93 mm. Lũ sông Kiến Giang tại Kiến Giang dưới báo động 2 là 0,9 m, tại Lệ Thủy dưới báo động 2 là 0,2 m. Nước sông Nhật Lệ, Bến Hải, Thạch Hãn, Roòn từ trên báo động một đến dưới báo động hai.

Toàn tỉnh có 17 điểm ngập, sạt lở. Trong đó phía bắc tỉnh có ba điểm ở xã Kim Ngân và xã Hoàn Lão, trong đó địa bàn Đồn Biên phòng Làng Ho trên quốc lộ 9B sạt lở khoảng 1.000 m3 đất đá, hiện chỉ có xe máy đi được.

Quốc lộ 9B qua xã Kim Ngân bị nước lũ chảy tràn qua sáng 23/10. Ảnh: Minh Hùng

Phía nam tỉnh có 14 điểm, nhiều nhất là xã Ba Long với bốn điểm trên tỉnh lộ 558A. Cầu tràn Ba Lòng và Tàng Làng ngập 1,1 m, nước chảy xiết, hai điểm còn lại ngập 0,6-0,8 m.

Mưa lớn khiến 5 khu vực dân cư thấp trũng với khoảng 150 hộ dân ở xã Nam Hải Lăng ngập lụt. Khu dân cư này nằm giữa ruộng đồng, khi nước thượng nguồn đổ về thì bị cô lập. Hiện đường các khu dân cư ngập cao nhất khoảng 0,7 m.

"Người dân đi lại bằng ghe thuyền, tài sản đã đưa lên cao trú tránh. Chính quyền xã tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân khi bị ngập lụt kéo dài", ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch xã Nam Hải Lăng, nói.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến đêm 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm; riêng nam Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa 200-350 mm, cục bộ trên 700 mm.

Tối 23-28/10 các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị); sông Bồ, Hương (Huế) cao nhất báo động ba. Sông Gianh (Quảng Trị), Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Trà Khúc, Vệ (Quảng Ngãi) cao nhất trên báo động hai.

Võ Thạnh - Đắc Thành