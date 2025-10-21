Vũng Tàu nhiều tiềm năng phát triển ngôi nhà thứ hai

Vũng Tàu có hạ tầng giao thông đang hoàn thiện, khí hậu ôn hòa, cảnh quan biển đẹp và quỹ đất rộng, tạo điều kiện phát triển mô hình second home (ngôi nhà thứ hai).

Theo các chuyên gia, từ "phòng khách cuối tuần", Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn phát triển. Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm sắp hoàn thành đang trở thành động lực thúc đẩy kinh tế và "đánh thức" tiềm năng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khu vực phía Tây Nam TP HCM.

Vũng Tàu nằm cách trung tâm TP HCM khoảng 100 km, được xem là địa phương hưởng lợi rõ rệt từ hệ thống giao thông đồng bộ. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong những dự án then chốt, dài gần 54 km. Tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Vũng Tàu còn hơn một giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và du lịch.

Một góc Vũng Tàu. Ảnh: Sun Group

Theo cập nhật mới nhất, dự án thành phần ba thuộc giai đoạn 1 đã đạt 92% giá trị xây lắp, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ vào tháng 12 năm nay. Việc hoàn thiện tuyến đường giúp cải thiện khả năng kết nối vùng, mở rộng tiềm năng phát triển phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Song song đó, sân bay quốc tế Long Thành cách trung tâm Vũng Tàu khoảng 30 phút di chuyển, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo Cục Hàng không Việt Nam, sân bay dự kiến đón các chuyến bay thương mại từ tháng 6/2026, tiếp nhận khoảng 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa. Khi đi vào hoạt động, công trình này sẽ gia tăng đáng kể khả năng kết nối khu vực, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch.

Một dự án khác cũng đang được nghiên cứu triển khai là tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, tổng vốn đầu tư khoảng 6,1 tỷ USD, dự kiến thực hiện giai đoạn 2025-2027. Tuyến đường sắt này sẽ kết nối trực tiếp với cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải, hình thành trục vận tải chiến lược phục vụ logistics và du lịch của toàn vùng Đông Nam Bộ.

Các lợi thế về hạ tầng tạo cơ hội giúp Vũng Tàu phát triển mô hình "second home" - ngôi nhà thứ hai. Không dừng lại ở xu hướng đầu tư, mô hình này đang dần trở thành một lối sống mới. Sau đại dịch, nhiều người có xu hướng tìm kiếm không gian sống gần thiên nhiên, vừa nghỉ dưỡng vừa làm việc linh hoạt. Theo khảo sát của Anphabe, 53% nhân lực tri thức tại Việt Nam hiện làm việc tự do hoặc bán tự do, cho phép họ chủ động lựa chọn nơi sinh sống. Điều này khiến các đô thị ven biển gần trung tâm kinh tế lớn, đặc biệt là Vũng Tàu, trở thành lựa chọn phù hợp cho mô hình an cư linh hoạt kết hợp nghỉ dưỡng.

Phối cảnh dự án Blanca City. Ảnh: Sun Group

Bà La Kim Mỹ Duyên, Phó tổng giám đốc IQI Việt Nam, nhận định thị trường bất động sản TP HCM đang đối mặt với quỹ đất hạn chế, trong khi nhu cầu sở hữu nhà ở vẫn tăng cao, khiến dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các đô thị lân cận như Vũng Tàu. Hạ tầng kết nối khu vực ngày càng hoàn thiện giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội mới.

Theo các chuyên gia, khi Vũng Tàu sáp nhập vào TP HCM, thị trường khu vực sẽ có nhiều chuyển biến. Tầng lớp trung lưu và thượng lưu được dự báo tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng "bỏ phố về biển", tìm kiếm những ngôi nhà thứ hai có thể vừa nghỉ dưỡng vừa khai thác cho thuê. Đặc biệt, mô hình đô thị tích hợp dịch vụ, giải trí, thương mại và lưu trú 24/7, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và du khách.

Nắm bắt xu hướng này, Sun Group phát triển đô thị biển Blanca City tại Vũng Tàu với hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh. Dự án có quy mô gần 96,6 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 37.000 tỷ đồng, tọa lạc trên trục đường 3 Tháng 2, vị trí kết nối trung tâm Vũng Tàu với bãi biển Bãi Sau, đồng thời hưởng lợi từ các dự án hạ tầng giao thông khu vực.

Phối cảnh phố thương mại tại Blanca City. Ảnh: Sun Group

Blanca City được quy hoạch theo mô hình đô thị "all-in-one" (tất cả trong một), nơi cư dân và du khách có thể sinh sống, nghỉ dưỡng và tận hưởng tiện ích trong cùng không gian. Nội khu Blanca City có công viên nước Sun World rộng gần 15 ha, trung tâm thương mại ven biển, trường học, bệnh viện, quảng trường, hồ bơi tràn bờ, clubhouse, spa, phố ẩm thực... tất cả kết nối bằng trục cảnh quan xanh mát.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với quy hoạch bài bản và vị trí trung tâm, Blanca City được kỳ vọng trở thành hạt nhân phát triển mới của Vũng Tàu mở rộng. Tại đây, mỗi ngôi nhà là khoản đầu tư, trải nghiệm sống, mỗi phân khu là mảnh ghép của phong cách sống tương lai, nơi "second home" có thể trở thành "first home"- ngôi nhà đầu tiên.

Hoàng Đan