Vũng Tàu cấm khách lên đài liệt sĩ chụp ảnh tháp Tam Thắng

Phường Vũng Tàu cấm du khách giẫm lên dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" khi chụp ảnh với tháp Tam Thắng, cách đài liệt sĩ khoảng 750 m.

Tháp Tam Thắng ở Bãi Sau, phường Vũng Tàu hoạt động từ 2/9, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày, đặc biệt vào buổi tối khi trình diễn ánh sáng, nhạc nước. Nhiều người chọn góc chụp từ phía đài liệt sĩ, thậm chí leo lên khu vực chữ khắc tưởng niệm "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" để tạo dáng.

Du khách đứng từ đài liệt sĩ để check in tháp Tam Thắng phía xa. Ảnh: UBND phường Vũng Tàu.

Ông Trần Quốc Toản, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin phường Vũng Tàu, cho biết địa phương đã xử lý các hành vi thiếu tôn trọng, nhất là trong dịp lễ và cuối tuần. "Chúng tôi sẽ hướng dẫn người dân, du khách lựa chọn góc chụp phù hợp, đồng thời tính phương án lắp rào chắn, căng dây để bảo vệ khu vực tượng đài", ông Toản nói.

Đài liệt sĩ nằm ở giao điểm của năm tuyến đường, nên việc tập trung đông người chụp ảnh còn gây cản trở giao thông. Nhiều trường hợp băng qua đường để tìm vị trí đẹp tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Chị Thùy Linh, sống tại phường Vũng Tàu, cho biết từ khi tháp Tam Thắng khánh thành, khu vực đài liệt sĩ thường xuyên đông đúc, nhiều người bất chấp xe cộ lưu thông để băng qua đường chụp hình. "Tình trạng này khiến giao thông lộn xộn, dễ xảy ra va chạm, nhất là buổi tối", chị Linh nói.

Tháp Tam Thắng được chiếu đèn đổi màu bên bờ biển Bãi Sau. Ảnh:Trường Hà

Theo ông Toản, phường Vũng Tàu đang phối hợp với chủ đầu tư dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và công viên Bãi Sau nhằm triển khai biện pháp cấm mọi phương tiện di chuyển trong công viên. Đơn vị cũng đề xuất bố trí một số điểm giữ xe để phục vụ người dân.

Tháp Tam Thắng, vốn đầu tư 155 tỷ đồng, được xây dựng trong 75 ngày, gồm 143 trụ bêtông cốt thép cao từ 4,55 đến hơn 34 m, mô phỏng hình ba mũi thuyền vươn khơi. Công trình lấy cảm hứng từ ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam - cội nguồn hình thành đô thị Vũng Tàu - những địa danh gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ biển đảo từ thời vua Gia Long.

Tuấn Anh