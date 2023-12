Vùng núi cao có thể rét dưới 3 độ C

Không khí lạnh mạnh tràn về gần sáng 16/12 kéo nhiệt độ Hà Nội xuống thấp nhất 11 độ, vùng núi cao 3 độ C, có thể xuất hiện băng giá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày 16/12, miền Bắc có thể mưa rào, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ những ngày sau thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Ông Nguyên Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định đợt không khí lạnh này mạnh nhất từ đầu mùa, gây rét hại (trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống) ở cả vùng núi và đồng bằng.

"Đến ngày 19/12, dự báo có thêm đợt không khí lạnh tăng cường khiến rét kéo dài. Đêm và sáng trời quang mây, tạo điều kiện hình thành băng giá, sương muối", ông Hưởng nói.

Sương muối trên đi Fansipan (Lào Cai) cuối tháng 11/2023. Ảnh: L.H

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội rét đậm, rét hại khoảng 5 ngày (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống). Trong đó, chủ nhật rét nhất, 11-15 độ C. Đến thứ tư tuần sau, khi không khí lạnh tăng cường, rét hại quay trở lại với nhiệt độ thấp nhất 9 độ, ban ngày 17 độ C.

Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) rét hại bắt đầu từ ngày 17/12 và duy trì ít nhất 15 ngày, trung bình ngày dưới 13 độ C. Trong đó, thứ tư tuần sau rét nhất đợt, khoảng 5-11 độ C.

Không khí lạnh mạnh nên sẽ tràn đến Trung Trung Bộ từ ngày 16/12 gây mưa giông. Nhiệt độ các tỉnh phía bắc đèo Hải Vân phổ biến 13-18 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo không khí lạnh tràn về có thể kèm theo các hiện tượng cực đoan như mưa đá, sét, giông, lốc, ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất ở sườn dốc. Nhiệt độ xuống thấp có thể ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông sẽ có gió cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5 m từ chiều tối 16/12.

Trong một tháng tới, cơ quan khí tượng dự báo không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ, sang nửa đầu tháng 1/2024 vẫn có thể xuất hiện rét đậm, rét hại, nhưng không kéo dài.

Gia Chính