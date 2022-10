Vùng đất trồng khoai lang to hơn đầu người

Trung QuốcNhững củ khoai lang nặng 10 kg, to hơn đầu người trưởng thành, được trồng ở tỉnh Sơn Đông đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hình ảnh được người phụ nữ họ Huan chia sẻ trên mạng xã hội Weibo cuối tuần qua cho thấy những củ khoai lang khổng lồ được chở bằng xe tải tới bán trên một con phố ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông.

"Người Sơn Đông chúng tôi thường có dáng người tương đối to cao. Hành lá ở đây cao hơn và mọi thứ đều to hơn, nhưng tôi chưa từng thấy những củ khoai lang to như vậy", Huan nói với Jiupai News. "Tôi rất ngạc nhiên, chúng lớn đến mức không thể tin nổi".

Những hình ảnh về "củ khoai to hơn đầu người" của Huan lập tức gây sốt trên Weibo và tỉnh Sơn Đông trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây.

Nông dân tỉnh Sơn Đông thu hoạch những củ khoai lang khổng lồ. Ảnh: SCMP.

Gao Limin, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Nông nghiệp Sơn Đông, cho biết các loại nông sản của tỉnh như khoai lang, củ cải và hành lá có kích thước lớn nhờ điều kiện khí hậu và cách chọn giống.

"Trước đây, khu vực miền bắc thường thiếu lương thực vào mùa đông, nên chúng tôi thích các rau củ cỡ lớn để dễ bảo quản. Nhưng ngày nay, nhu cầu này đã giảm xuống do việc vận chuyển và cơ sở vật chất bảo quản đã được cải thiện", bà cho hay. "Phần lớn nông sản bán trên thị trường có kích thước bình thường. Nông sản khổng lồ chủ yếu được bày bán để thỏa trí tò mò của mọi người".

Sơn Đông là tỉnh sản xuất nông sản lớn nhất Trung Quốc và cũng là nơi đông dân nhất cả nước. Chiều cao trung bình của nam giới trưởng thành ở Sơn Đông là 175,36 cm và của phụ nữ là 163,73cm, theo báo cáo năm 2019. Chiều cao trung bình của nam giới Trung Quốc năm 2015 là 167,1 cm, còn phụ nữ là 155,8 cm đối với nữ.

Khoai lang và hành lá khổng lồ được bày bán ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cuối tuần qua. Ảnh: SCMP.

Wang Saishi, chuyên gia văn hóa ẩm thực tại Học viện Khoa học Xã hội Sơn Đông, nói rằng nông sản có kích thước lớn từ lâu đã là một trong những điểm đáng chú ý của ngành nông nghiệp Sơn Đông.

"Người Sơn Đông cao hơn, to hơn và khỏe hơn. Họ ăn tương đối nhiều, vì vậy khẩu phần trong các bữa ăn của họ cũng lớn hơn", Wang giải thích.

Huyền Lê (Theo SCMP)